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Giriş Tarihi: 13.10.2021 18:00 Son Güncelleme: 13.10.2021 18:14

Son dakika Beşiktaş haberi! Miralem Pjanic taraftarı üzen kararını açıkladı! Barcelona'ya dönüşü...

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Son dakika Beşiktaş haberi! Miralem Pjanic taraftarı üzen kararını açıkladı! Barcelona’ya dönüşü...

Son dakika haberi... Beşiktaş'ın Avrupa'da transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala kadrosuna kattığı Bosna-Hersek'li yıldız oyuncu Miralem Pjanic, dünya basınında da ses getirmişti. Kimsenin beklemediği bir anda siyah-beyazlılara kiralık olarak imza atan Pjanic, kısa sürede taraftarın sevgilisi haline geldi. Fransız basınına konuşan Pjanic, taraftarı üzecek kararını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Bu sezon kadrosunu yıldız oyuncularla güçlendiren Beşiktaş, Michy Batshuayi, Alex Teixeira, Rachid Ghezzal gibi isimlerle Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurdu. Bol alternatifli bir kadro yapısına sahip olan siyah-beyazlılar, transferin son gününde Miralem Pjanic bombasını patlattı.

Yaz transfer döneminde uzun süre Gedson Fernandes için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, bu transferin gerçekleşmemesiyle birlikte rotayı Pjanic'e çevirdi.

Hiç kimsenin beklemediği bir anda Boşnak yıldızı 1 sezonluğuna kiralayan Beşiktaş yönetimi, taraftarını da heyecanlandırmayı başardı.

Siyah-beyazlılarda şu ana kadar 5 maça çıkan Miralem Pjanic, yaşadığı sakatlığa kadar performansıyla teknik heyeti memnun etmeyi başarmıştı.

5 maçta Beşiktaş forması giyen Pjanic, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de toplamda 3 asistle oynadı. Daha sonra ise sakatlık yaşayan 31 yaşındaki oyuncuyu, yeniden sahalara dönmeyi bekliyor.

Milli ara boyunca dinlenen Pjanic, Fransız kanalı Canal Plus'a röportaj verdi. Röportajında Beşiktaşlı taraftarı üzecek ifadeler kullanan Pjanic, Barcelona'ya dönüş tarihini açıkladı.

İlk olarak Beşiktaş'a transfer sürecinden bahseden Pjanic, "Her şey son dakikada gelişti. Beşiktaş'ın teklifini düşünmek için önümde sadece 1 saatlik süre vardı. Ya kabul edecektim ya da Barcelona'da kalacaktım. Barcelona'da işlerin benim için değişmeyeceğini biliyordum. Koeman değişmeyecekti." diye konuştu.

"HAZİRAN AYINDA BARCELONA'DA..."

Pjanic'in açıklamaları şöyle...

"Barcelona'dan ayrılma kararı aldığımda yöneticiler beni aradı, kararıma saygı duyduklarını ancak neden oynatılmadığımı kendilerinin de anlamadığını söylediler.

"Bana şans dilediler. Her neyse, haziran ayında Barcelona'da yeniden görüşeceğiz."

Pjanic'i sezon sonuna kadar kiralayan Beşiktaş, oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 2 milyon 750 bin euro garanti ücret ödeneceğini açıklamıştı.

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Son dakika Beşiktaş haberi! Miralem Pjanic taraftarı üzen kararını açıkladı! Barcelona'ya dönüşü...
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