Son dakika Beşiktaş haberi! Miralem Pjanic taraftarı üzen kararını açıkladı! Barcelona’ya dönüşü...

İlk olarak Beşiktaş'a transfer sürecinden bahseden Pjanic, "Her şey son dakikada gelişti. Beşiktaş'ın teklifini düşünmek için önümde sadece 1 saatlik süre vardı. Ya kabul edecektim ya da Barcelona'da kalacaktım. Barcelona'da işlerin benim için değişmeyeceğini biliyordum. Koeman değişmeyecekti." diye konuştu.