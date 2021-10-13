Son dakika: Sevilla Fenerbahçeli Attila Szalai’nin peşinde! Jules Kounde’nin yerine...

Son dakika...Fenerbahçe, geçen sezonun devre arası transfer döneminde Apollon Limassol'dan Attila Szalai'yi 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı. Macar savunmacı gösterdiği performansla kısa sürede devlerin radarına takıldı. Szalai'nin sarı-lacivertli formayla gösterdiği form grafiği milli takımda da sürdü. 23 yaşındaki stopere İspanyol ekibi Sevilla talip oldu.
EURO 2020'de Macaristan Milli Takımı ortaya koyduğu oyunla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmıştı. Macaristan'ın bu performansındaki kilit isimlerden biri de Fenerbahçeli Szalai olmuştu.
Avrupa Şampiyonası'nda yakın takip edilen Szalai için Sevilla devreye girdi. Transfer operasyonunu yönetecek kişi ise Monchi.
Futbol dünyasının 'transfer sihirbazı' olarak lanse ettiği başarılı sportif direktör, deneyimli savunma oyuncusu Jules Kounde'yi Chelsea'ye satmaya hazırlanıyor.
80 MİLYON EURO'LUK SATIŞ SONRASI...
Mundo Deportivo'nun haberine göre, Kounde'nin İngiliz devine imzası ocak ayında gerçekleşmezse en geç yaz transfer döneminde kesin olarak noktalanacak. Belirlenen bonservis bedeli ise 80 milyon euro.
Şimdiden çalışmalara başlayan Monchi, Fransız stoperin alternatifini Fenerbahçe'de buldu. Yakından takip edilen Attila Szalai için sarı-lacivertli takımın kapısı çalınacak.
Fenerbahçeli Szalai'nin yanı sıra Lille forması giyen Sven Botman'ın da Sevilla'nın listesinde yer aldığı ifade ediliyor.
Macar yıldız bu sezon 12 maçta Fenerbahçe için mücadele etti.
ALİ KOÇ 20 MİLYON EURO DEMİŞTİ...
Attila Szalai'nin yaz transfer sezonunda da adı büyük kulüplerle anılmıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, o dönem Szalai'nin bonservis bedelini açıklamıştı.
Koç, "Attila Szalai için 20 milyon euro'nun altındaki teklifleri konuşmam bile" şeklinde konuşmuştu.
MONCHİ, CENGİZ ÜNDER'İ TRANSFER ETMİŞTİ!
Roma'dan sportif direktörlük yaptığı dönemde Cengiz Ünder'i Başakşehir'den Roma'ya transfer eden Monchi, Sevilla'da ise birçok yıldızı İspanyol devine kazandırmıştı.
Monchi'nin Sevilla'ya kazandırdığı yıldızlardan bazıları şöyle; Gamerio, Baptista, Rakitic, Dani Alves, Sergio Ramos, Carlos Bacca, Jose Antonio Reyes.