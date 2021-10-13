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Giriş Tarihi: 13.10.2021 09:47

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri bekleniyor!

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri bekleniyor!

15 bin sözleşmeli öğretmenlik ataması süreci devam ediyor. Bilindiği üzere; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde 15 bin öğretmen atamasının yapılacağı duyurulmuştu. Sonuç duyurusunu bekleyen öğretmenler ise “Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı Ekim ayının son haftası ilan edilecek. Peki; sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak? 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri bekleniyor!

27 Eylül-8 Ekim 2021 tarihleri arasında ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercih işlemleri tamamlandı. İşlemlerin bitmesinin ardından adaylar "Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. E-Devlet ekranı üzerinden erişime açılacak olan sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin ilanı için tarih de belli oldu. 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri bekleniyor!

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 25 Ekim 2021 tarihinde yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA EKRANI

ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAVLARI NE ZAMAN?

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınavlar 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında uygulanacak.

Sonuçlar 27 Aralık 2021 tarihinde duyurulacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen ataması tercih işlemleri 21-26 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak.

Sonuçlar 31 Ocak 2022 tarihinde duyurulacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BRANŞ DAĞILIMI

15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu Milli Eğitim Bakanlığının http://personel.meb.gov.tr/ internet adresinde yayımlandı.

Öğretmen alımı branş ve kontenjan dağılımı, öğretmen doluluk oranı ve ihtiyaç duyulan alanlar göz önünde bulundurularak yapıldı.

Bu kapsamda, en fazla atama yapılacak ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu.

Bunun yanı sıra öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamalarda ihtiyaçlar doğrultusunda temel eğitim alanına öncelik verileceğini vurgulamıştı.

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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri bekleniyor!
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