Turkovac aşı randevu başvurusu yapmak isteyenler sorgulamalarına hız kazandırdı. Her gün binlerce kişi MHRS, e-Nabız, ALO 182 koronavirüs aşı randevusu alma ekranını ziyaret ediyor. Ülkemizde Biontech ve Sinovac seçenekleriyle aşılama süreci devam ederken Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen takvim aralığında uygulanırken yerli aşı Turkovac randevusu da gündeme gündeme geliyor. Peki Turkovac aşı randevusu nasıl yapılır? ALO 182, E nabız ve MHRS Turkovac aşı randevusu alma ekranı
Sağlık Bakanlığı tarafından koordine edilen aşı randevusu alma işlemleri merak ediliyor. Turkovac aşı başvurusu işlemleri e-nabız, ALO 182 ve MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilirken tüm detaylar şöyle;
Üçüncü dozunu TURKOVAC ile olmak isteyenler "enabiz.gov.tr" sitesinden "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonuna tıklayacak.
Açılan pencerede "3. doz hatırlatma Kovid-19 aşımı inaktif Kovid-19 TURKOVAC aşısı ile yaptırmak istiyorum" seçeneği onaylanarak başvurular gerçekleştirebilecek.
Yetkililer, değerlendirmelerin ardından, eğer katılımı uygun görülürse gönüllüye e-Nabız profilinde kayıtlı iletişim bilgileri üzerinden dönüş sağlayacak.
Turkovac'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac'ta, en az 3.000'imiz Turkovac'ı tercih etmeli!