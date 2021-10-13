Turkovac aşı randevu başvurusu yapmak isteyenler sorgulamalarına hız kazandırdı. Her gün binlerce kişi MHRS, e-Nabız, ALO 182 koronavirüs aşı randevusu alma ekranını ziyaret ediyor. Ülkemizde Biontech ve Sinovac seçenekleriyle aşılama süreci devam ederken Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen takvim aralığında uygulanırken yerli aşı Turkovac randevusu da gündeme gündeme geliyor. Peki Turkovac aşı randevusu nasıl yapılır? ALO 182, E nabız ve MHRS Turkovac aşı randevusu alma ekranı