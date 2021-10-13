Turkovac aşı randevusu nasıl yapılır? E nabız ile Turkovac aşı randevusu alma ekranı

Turkovac aşı randevu başvurusu ile ilgili sorgulama yapmak isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Ülkemizde Biontech ve Sinovac seçenekleriyle aşılama süreci devam ediyor. Bilim Kurulu Toplantısının ardından yerli aşı Turkovac randevusu da gündeme gündeme geldi. Peki Turkovac aşı randevusu nasıl yapılır? E nabız Turkovac aşı randevusu alma ekranı