Turkovac aşı randevusu nasıl yapılır? E nabız ile Turkovac aşı randevusu alma ekranı

Turkovac aşı randevu başvurusu ile ilgili sorgulama yapmak isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Ülkemizde Biontech ve Sinovac seçenekleriyle aşılama süreci devam ediyor. Bilim Kurulu Toplantısının ardından yerli aşı Turkovac randevusu da gündeme gündeme geldi. Peki Turkovac aşı randevusu nasıl yapılır? E nabız Turkovac aşı randevusu alma ekranı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı "TURKOVAC", Faz-3 çalışmaları kapsamında gönüllü vatandaşlara uygulanıyor.
YERLİ AŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınında merak edilen soruları yanıtladı. Koca, açıklamasında, " Yerli aşımız TURKOVAC acil kullanım onayına müracaat edebilecek aşamaya geldi. Aşımız bugün ikinci bir tesiste daha seri üretilecek altyapıya ulaştı. Onay alması halinde ekim ayı içinde seri üretime geçeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
Üçüncü dozunu TURKOVAC ile olmak isteyenler "enabiz.gov.tr" sitesinden "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonuna tıklayacak.
Açılan pencerede "3. doz hatırlatma Kovid-19 aşımı inaktif Kovid-19 TURKOVAC aşısı ile yaptırmak istiyorum" seçeneği onaylanarak başvurular gerçekleştirebilecek.
Yetkililer, değerlendirmelerin ardından, eğer katılımı uygun görülürse gönüllüye e-Nabız profilinde kayıtlı iletişim bilgileri üzerinden dönüş sağlayacak.
Turkovac'ı Türkiye'nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac'ta, en az 3.000'imiz Turkovac'ı tercih etmeli!