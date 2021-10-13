Daha önce iki kez yılın futbolcusu, beş kez Ballon d'Or ödülü, beş kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu bir kez de Avrupa Şampiyonasını kazanan dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, bu sene de Avrupa'ya damga vurmaya devam ediyor.
Edirne'de üniversite öğrencilerinin yurtta yaptığı Cristiano Ronaldo sevinci sosyal medyayı salladı | Video
Deneyimli yıldız kendisini Avrupa futboluyla tanıştıran Manchester United'a geri döndü. Real Madrid formasıyla ikonlaşan daha sonra Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, 36 yaşında Old Trafford'a ey geri döndü.
Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen gol sevinci SIUUUUUUUUUU da futbolseverlerin ilgisini çekti. Ronaldo gol attıktan sonra hem Portekiz'de hem de Manchester United'ın sahası Old Trafford'ta artık bütün taraftarlar SIUUUUUUUUUUey sesini çıkarıyor.
Edirne'deki Sultan Çelebi Mehmet Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri de Ronaldo'nun sevincini taklit etti.
Ronaldo'nun gol sevinci kısa sürede Twitter'da gündem oldu.