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Giriş Tarihi: 13.10.2021 15:24 Son Güncelleme: 13.10.2021 15:31

Üniversite öğrencilerinin Cristiano Ronaldo sevgisi! SIUUUUUUUUUU gol sevinci Twitter'ı salladı...

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Üniversite öğrencilerinin Cristiano Ronaldo sevgisi! SIUUUUUUUUUU gol sevinci Twitter’ı salladı...

Dünyanın en önemli futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen SIUUUUUUUUUU gol sevinci sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Edirne'deki Sultan Çelebi Mehmet Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri akşam etkinliğinde Cristiano Ronaldo'nun gol sevincini taklit ettiler. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Cristiano Ronaldo sevgisi her yerde! Edirne'deki Sultan Çelebi Mehmet Yurdu'nda çekilen görüntüler şimdiden sosyal medyayı salladı. Üniversite öğrencileri, bir araya toplanıp Cristiano Ronaldo'nun gol sevincini taklit ettiler. Üniversite öğrencilerinin SIUUUUUUUUUU sevinci büyük beğeni topladı.

Daha önce iki kez yılın futbolcusu, beş kez Ballon d'Or ödülü, beş kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu bir kez de Avrupa Şampiyonasını kazanan dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, bu sene de Avrupa'ya damga vurmaya devam ediyor.

Edirne'de üniversite öğrencilerinin yurtta yaptığı Cristiano Ronaldo sevinci sosyal medyayı salladı | Video

Deneyimli yıldız kendisini Avrupa futboluyla tanıştıran Manchester United'a geri döndü. Real Madrid formasıyla ikonlaşan daha sonra Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, 36 yaşında Old Trafford'a ey geri döndü.

Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen gol sevinci SIUUUUUUUUUU da futbolseverlerin ilgisini çekti. Ronaldo gol attıktan sonra hem Portekiz'de hem de Manchester United'ın sahası Old Trafford'ta artık bütün taraftarlar SIUUUUUUUUUUey sesini çıkarıyor.

Edirne'deki Sultan Çelebi Mehmet Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri de Ronaldo'nun sevincini taklit etti.

Ronaldo'nun gol sevinci kısa sürede Twitter'da gündem oldu.

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Üniversite öğrencilerinin Cristiano Ronaldo sevgisi! SIUUUUUUUUUU gol sevinci Twitter'ı salladı...
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