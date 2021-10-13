Daha önce iki kez yılın futbolcusu, beş kez Ballon d'Or ödülü, beş kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu bir kez de Avrupa Şampiyonasını kazanan dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, bu sene de Avrupa'ya damga vurmaya devam ediyor.

Edirne'de üniversite öğrencilerinin yurtta yaptığı Cristiano Ronaldo sevinci sosyal medyayı salladı | Video