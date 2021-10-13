Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 13 Ekim 2021 Çarşamba

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 13 Ekim 2021 Çarşamba günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 13 Ekim 2021 Çarşamba burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "VENÜS'ÜN ZARARLI KONUMLARI" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Kendine daha çok dikkat etmeye başlayacaksın. Eğer kronik rahatsızlığın varsa, sağlığını korumak adına daha çok önlem almak isteyebilirsin. Kariyerinde beklediğin sıçramayı yaşayabilirsin.
Boğa: Çevrendeki kişilerin davranışı, onlarla arana koyduğun mesafenin ne kadar haklı olduğunu hissettirecek. Maddi sıkıntıları gidermek için tasarruf planlamalarını devreye sokabilirsiniz.
İkizler: Tecrübelerinin seni bir kez daha yanıltmadığını fark edeceksin. Bu sayede geçmiş zamanlarda aldığın kararlar, hayatında sana kolaylık sağlayacak.
Yengeç: Yeni ve farklı fikirler ile çevrendeki kişileri etkilemeyi başarıyorsun. Uzun süredir çalışmayan bir Yengeç burcuysan, kendi işini kurmak isteyeceksin.
Aslan: İş yerinde gerçekleşecek olan denetim ve kontrollerde başarın ödüllendirilebilir. Çalışmalarının karşılığını alıyor oluşun, seni daha özverili birisi haline getirecek.
Başak: Değerlendirmen gereken vakitleri, boş bir şekilde geçirmek istemeyeceksin. Belirsizliklerin seni rahatsız etmesi nedeniyle, aklında olan konular için bugün harekete geçiyorsun.
Terazi: Dış görünüşünde yaptığın birtakım değişiklikler bu günlerde fark edilmeye başlıyor. Bu sayede çevrendeki kişilere pozitif enerjiler saçacaksın.
Akrep: Önlemlerini erkenden alman, iş hayatında gelişen sıkıntıları daha rahat atlatmanı sağlayacak. Her koşulda tedbirli davranmayı elden bırakmıyorsun.
Yay: Yoğun tempon yorgunluğunun artmasına neden oluyor. Kendini dinlendirecek, daha aktif bir şekilde çalışmanı sağlayacak yolların arayışına girişeceksin.
Oğlak: İş hayatında birçok alanda bilgi sahibisin. Banka hesaplarını düzenlerken, birikimlerinden harcamaya başladığını fark edebilirsin.
Kova: Evli bir Kova burcuysan, eşinin desteği bu günlerde kendini iyi hissetmeni sağlayabilir. Arkandan yapılan kulislere karşı kulağını tıkamaya çalışırken, sabrını korumakta güçlük çekebilirsin.
Balık: Kendini daha enerjik hissettiğin bir gündesin. Bu enerji sayesinde hem iş hayatında hem de sosyal hayatında belli düzenlemeler yapmak isteyebilirsin.
VENÜS'ÜN ZARARLI KONUMLARI
Gezegenler arasında iddiaya, ihtişama, tutkuya ve en nihayetinde aşka en çok yer veren gezegendir Venüs, Zodyak'ta aşk ile ilgili ne varsa Venüs'ün kontrolünden geçer, hislerin derinliğinde yüzer. Peki bu güzellik gezegeninin de kendine göre karanlık tarafları yok mu? Elbette var. Her gezegen gibi Venüs'ün de zararlı konumlarını bilmeniz adına özel olarak çalıştım. Gelin beraber keşfedelim.
Eğer Venüs 3. Evdeyse;
İkili ilişkilerdeki uyumsuzluğu rahatlıkla sezebilirsiniz. Aşka dair düşünceleri değiştirme eğilimde olmanızın sebebini kalbinizde değil, karşınızdaki kişide aramanız olası.
Eğer Venüs 4. Evdeyse;
Hassas yönünüzü saklamaktan korkmayan biri olduğunuzu her fırsatta ortaya koyan bir karakteriniz var demektir. "Aşkta yalan olmaz sözünü" ise rotanız edinen biri olduğunuzu ortaya koyan bu ev yerleşimi sivri dilinizin de altını çiziyor
Eğer Venüs 6. Evdeyse;
Aşkın gezegeni bu konumundayken kalbinizdeki bütün kötü düşünceleri atmak konusunda size pek yardımcı olamadığı aşikâr. Aşkın içinde bulunan kıskançlık duygusu artarsa sebebi bu konumdan diyor gökyüzü. Yersiz şüphelerin getireceği kırılmaları da temsil eden bir ev konumu söz konusu.
Eğer Venüs 7. Evdeyse;
Bu ev, Venüs'ün doğal evidir. Güzel düşüncelerinizin, ince hislerinizin yer yer kaybolduğunu hissedebilirsiniz. Amansızca gelen korkularınızdan kurtulmanın tek yolunu yüzleşmekte gören birisi olsanız da bunun için elinizi taşın altına koymakta kararsız kalabilirsiniz. Venüs'ün 7. Evde konumlanması evliliği, evleneceğiniz kişiyi, ilişkinin ömrünü ve kısmeti temsil eder.
Eğer Venüs 8. Evdeyse;
Bu konum en çok da yara almış, hırpalanmış, baskı altındaki evlilikleri ilgilendiriyor. Burada daha fazla sorumluluk alan taraf evliliğini kurtarmak için doğru adım atmış olacak. Bu konumlanmaya haritanızda sahipseniz, duygusal destek sayesinde evliliğiniz için en doğru kararı verebildiğinizi göreceksiniz.
Eğer Venüs 12. Evdeyse;
Bu konum özellikle uzun süreli devam eden ilişkileri yakından ilgilendiriyor. Aşkın çeşitli parametreleri olduğunu daha iyi tecrübe edeceğiniz bu konumda bireysel isteklerin oluşturabileceği kavgalar yüzünden uzun serüveninize son vermek zorunda kalabilirsiniz. Venüs'ün bu konumu egolara ve güç tutkusuna elveda demenin vakti geldiğini işaret eder.