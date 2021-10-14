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Giriş Tarihi: 14.10.2021 09:30 Son Güncelleme: 14.10.2021 09:31

YKS 2. ek tercihlerde 140 puanla alan üniversiteler ve bölümler hangileri? İşte 2021 Üniversite boş kontenjanlar listesi ve taban puanları

YKS 2. ek tercihlerde 140 puanla alan üniversiteler ve bölümler hangileri? İşte 2021 Üniversite boş kontenjanlar listesi ve taban puanları

YKS 2. Ek tercihlerin alımıyla ilgili kılavuzun erişime açılmasının ardından adaylar üniversite boş kontenjanları, taban puanları hakkında araştırmalarına başladı. ÖSYM resmi sitesi üzerinden yayımladığı kılavuzda lisans ve önlisans programlarının listesini paylaştı. Bu noktada “140 puanla alan üniversiteler ve bölümler hangileri, YKS 2. Ek tercih ile üniversite boş kontenjanları açıklandı mı?” soruları yanıt aramaya başladı. Başvuruların 14-18 Ekim 2021 tarihleri aralığında alınacağı biliniyor. Peki, 140 puanla alan üniversiteler ve bölümler hangileri? İşte 2021 üniversite boş kontenjanlar listesi ve taban puanları...

140 puanla alan üniversiteler ve bölümler sabah saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. ÖSYM tarafından gelen son dakika açıklamasında YKS 2. Ek tercihlere ilişkin kılavuz erişime açılırken bugün itibarıyla başlayan tercihlerle beraber "140 puanla alan üniversiteler ve bölümler hangileri, YKS 2. Ek tercih ile üniversite boş kontenjanları açıklandı mı?" soruları gündeme taşındı. İşte 2021 üniversite boş kontenjanlar listesi ve taban puanları...

YKS 2. EK TERCİH BAŞVURULARI BAŞLADI!

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle;

"2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır."

"Adaylar, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercihlerini, 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 14 Ekim 2021 tarihinde saat 09.00'da başlayacak,18 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

2021-YKS Yükseköğretim Programlarına İkinci Ek Yerleştirme Kılavuzuna, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir."

ÜNİVERSİTELERİN BOŞ KONTENJAN VE TABAN PUANLARI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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YKS 2. ek tercihlerde 140 puanla alan üniversiteler ve bölümler hangileri? İşte 2021 Üniversite boş kontenjanlar listesi ve taban puanları
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