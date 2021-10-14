YKS 2. ek tercihlerde 140 puanla alan üniversiteler ve bölümler hangileri? İşte 2021 Üniversite boş kontenjanlar listesi ve taban puanları

140 puanla alan üniversiteler ve bölümler sabah saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. ÖSYM tarafından gelen son dakika açıklamasında YKS 2. Ek tercihlere ilişkin kılavuz erişime açılırken bugün itibarıyla başlayan tercihlerle beraber "140 puanla alan üniversiteler ve bölümler hangileri, YKS 2. Ek tercih ile üniversite boş kontenjanları açıklandı mı?" soruları gündeme taşındı. İşte 2021 üniversite boş kontenjanlar listesi ve taban puanları...