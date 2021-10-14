Alexandru Cicaldau, taraftarın merak ettiği soruyu açıkladı! 10 numarayı reddetti mi?

İşte Alexandru Cicaldau'nun açıklamaları...

Transfer olmadan önce Galatasaray taraftarlarının videolarını izlemiştim. Onlar hakkında çok şey duymuştum. Ancak şu anda yaşadıklarım hayal ettiğimin de ötesinde. Başka bir yerde böylesine bir tutkuyu ve sevgiyi bulmak zor. Burada bir rüyayı yaşıyorum. Taraftarlar, antrenman koşulları, tesisler, yemekler, yaşadığım yer... Hepsi olağanüstü.