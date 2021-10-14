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Giriş Tarihi: 14.10.2021 23:20 Son Güncelleme: 14.10.2021 23:25

Alexandru Cicaldau, taraftarın merak ettiği soruyu açıkladı! 10 numarayı reddetti mi?

Alexandru Cicaldau, taraftarın merak ettiği soruyu açıkladı! 10 numarayı reddetti mi?

Galatasaray'ın yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau, sarı-kırmızılılarda kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden birisi oldu. Rumen basınına Galatasaray'daki günlerinden bahseden Cicaldau, taraftarın merak ettiği sorulara da açıklık getirdi. İşte Cicaldau'nun açıklamaları...

Burak Elmas ve Fatih Terim birlikteliğiyle bu yaz transfer döneminden gençlik yapılanmasını başlatan Galatasaray, birçok genç futbolcuya sarı-kırmızılı formayı giydirdi. Bu yapılanmanın en dikkat çeken isimlerinden birisi Alexandru Cicaldau oldu.

Transfer olduğu günden bu yana Galatasaray'ın vazgeçilmeyen ismi olan Rumen futbolcu, Romanya basınında birçok merak edilen konuyu açıkladı.

Galatasaray ve taraftar hakkında övgü dolu sözler kullanan 24 yaşındaki oyuncu, 10 numarayı neden giymediğine de açıklık getirdi.

İşte Alexandru Cicaldau'nun açıklamaları...

Transfer olmadan önce Galatasaray taraftarlarının videolarını izlemiştim. Onlar hakkında çok şey duymuştum. Ancak şu anda yaşadıklarım hayal ettiğimin de ötesinde. Başka bir yerde böylesine bir tutkuyu ve sevgiyi bulmak zor. Burada bir rüyayı yaşıyorum. Taraftarlar, antrenman koşulları, tesisler, yemekler, yaşadığım yer... Hepsi olağanüstü.

"10 NUMARAYI GERİ ÇEVİRMEDİM"

Rumen basınında 10 numarayı geri çevirdiğim hakkındaki iddialar gerçeği yanıstmıyor. 10 numarayı reddetmedim. Ben isteyerek 33 numarayı seçtim. Beni tanıyanlar bilir ki, çalışan biriyim ve bu tip tartışmalara girmem. Sahada her şeyimi veriyorum.

Morutan'ın gelmesi elbette çok iyi oldu. Genç takımlarda birbirimiz tanıyorduk. Şimdi daha yakınlaştık. İki blok mesafe var aramızda. Bazen dışarı çıkıp birlikte yemek yiyoruz.

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Alexandru Cicaldau, taraftarın merak ettiği soruyu açıkladı! 10 numarayı reddetti mi?
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