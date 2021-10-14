Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatlarında son ayların rekoru! 15 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.10.2021 06:15

Altın fiyatlarında son ayların rekoru! 15 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında son ayların rekoru! 15 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dönemde grafiğindeki hareketlilikle beraber altın fiyatları gelişmeleri gündemde yer almaya devam ediyor. Son ayların rekor fiyatlarında seyreden altının gram fiyatı bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre 530 TL ile güne başladı. Öte yandan bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar “15 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte son dakika altın fiyatları gelişmeleri...

Son dakika haberler... Altın fiyatlarında yaşanan ani artışlar sonrasında özellikle yatırımcılar canlı ve güncel gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. "15 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yeni günde de gündem maddeleri arasındaki yerini aldı. Altının gram fiyatı yaşadığı artış sonrası 530 TL'den işlem görürken öte yandan çeyrek fiyatı ise 857 TL olarak kaydedildi. İşte altın fiyatları gelişmeleri...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 473,41

SATIŞ: 491,72

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.442,00

SATIŞ: 3.504,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.453,00

SATIŞ: 3.505,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.329,53

SATIŞ: 3.395,02

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.700,00

SATIŞ: 1.733,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 849,00

SATIŞ: 867,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 525,87

SATIŞ: 525,95

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Altın fiyatlarında son ayların rekoru! 15 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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