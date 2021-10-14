Altın fiyatlarında son ayların rekoru! 15 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberler... Altın fiyatlarında yaşanan ani artışlar sonrasında özellikle yatırımcılar canlı ve güncel gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. "15 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yeni günde de gündem maddeleri arasındaki yerini aldı. Altının gram fiyatı yaşadığı artış sonrası 530 TL'den işlem görürken öte yandan çeyrek fiyatı ise 857 TL olarak kaydedildi. İşte altın fiyatları gelişmeleri...