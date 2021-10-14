Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz gün duyurulan 750 öğretmen ek atamalarına ilişkin detaylar belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklamada ön başvuruların ve onay süreçlerinin Kasım ayında tamamlanacağı bildirilirken öte yandan atamaların 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde gerçekleceği bildirildi. Buna göre; 750 engelli öğretmen ataması ne zaman yapılacak, ön başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte öğretmen atamalarına ilişkin tüm detaylar...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDELEMİŞTİ!
Engelli öğretmenlere atama müjdesi veren Erdoğan şunları kaydetti:
"3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmenimizin atamasının yapılacağını da bu vesileyle duyurmak istiyorum. Elbette henüz her şey bitmiş, salgın tümüyle sona ermiş, tehdit ve tehlike ortadan kalmış değildir. Salgın tedbirlerine riayet etmeyi bir müddet daha sürdürmemiz gerekiyor. Özellikle aşılamada hedeflediğimiz seviyelere bir an önce ulaşmak istiyoruz. Vatandaşlarımızı bir an önce aşılarını olmaya ve ya tamamlamaya davet ediyoruz. Bilhassa üniversite öğrencilerimizden yükseköğretim kurumlarındaki sosyal alanların kullanımı ve toplu taşımada tedbirlere azami dikkat etmelerini bekliyoruz. Biz kendi meselemizi çözsek bile dünya bu virüsten tamamen temizlenmeden iş bitti diyemeyiz."
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 750 engelli öğretmen ataması için ön başvuruların 8-12 Kasım tarihleri arasında alınacağını bildirdi.
Özer, yazılı açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 750 engelli öğretmen ataması yapılacağını hatırlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 750 engelli öğretmen atamasının yapılacağını duyurmasından sonra atama takvimini belirlediklerini kaydeden Özer, "2018-2020 yıllarındaki Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar arasından atama yapılmak üzere, 8-12 Kasım tarihleri arasında ön başvurular alınacak. Tercihlerin yapılması ve onay süreci 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında, atamalar ise 3 Aralık'ta yapılacak." bilgisini paylaştı.
Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 bin öğretmen atamasının ardından 750 engelli öğretmen atama müjdesinin kendilerini çok sevindirdiğini belirterek, "Öğretmen adayları adına Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.