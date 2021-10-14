Başakşehir Beşiktaş maçı hangi kanalda? Süper Lig 9. Hafta Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

2021-2022 Süper Lig sezonu 9. Haftasında Beşiktaş ile Başakşehir yeşil sahada kozlarını paylaşacak. 17 puanla 3. sırada yer alan siyah beyazlılar, 6 puanla 15. sırada yer alan Başakşehir'i sahasında mağlup ederek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Diğer taraftan mücadeleyi izlemek heyecanlı anlara ortak olmak isteyenler "Başakşehir Beşiktaş maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig Başakşehir - Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı tüm detayları şöyle;