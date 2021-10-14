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Giriş Tarihi: 14.10.2021 10:23

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 Jandarma bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başladı mı?

Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 Jandarma bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başladı mı?

Bekçi olma hayali kuran binlerce aday, 2021 bekçi alımı başvurusu ve şartları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Daha önce Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine 10 bin jandarma bekçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. JGK bünyesinde görev almak isteyen adaylar ise, Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 Jandarma bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başladı mı sorularına yanıt arıyor. İşte konuya ilişkin detaylar;

Bekçi alımı ne zaman yapılacak, jandarma bekçi alımı başvuru nasıl yapılır soruları vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. JGK ve EGM bünyesinde görev almak isteyen adaylar başvurulara ilişkin son gelişmeleri yakından takip ediyor. Bekçi olmak için, En az lise veya dengi okul mezunu olmak, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak, 31 yaşından gün almamış olmak gibi şartlar gerekiyor. Peki, Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 Jandarma bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başladı mı?

BEKÇİ ALIMI 2021 BAŞVURUSU NE ZAMAN, NEREYE YAPILACAK?

Bekçi alımı 2021 başvuru ekranı henüz açılmadı. Konuya ilişkin resmi duyuru yayımlandığında bekçi başvuruları e Devlet üzerinden alınacak.

BEKÇİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
En az 167 cm boyunda olmak,
Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
31 yaşından gün almamış olmak
Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

BEKÇİ MAAŞI NE KADAR?

- İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL
- Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL
- Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL maaş alacak.

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Bekçi alımı ne zaman yapılacak? 2021 Jandarma bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başladı mı?
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