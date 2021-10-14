Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir? Bakan Fahrettin Koca açıklaması ile Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları
Giriş Tarihi: 13.10.2021 22:14 Son Güncelleme: 14.10.2021 07:22

Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir? Bakan Fahrettin Koca açıklaması ile Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları

Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir? Bakan Fahrettin Koca açıklaması ile Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları

Bakan Koca’nın önderliğinde toplanan Bilim Kurulu öncesi kararları ve sonuçları da merak konusu haline geldi. Son dönemde ülke genelinde gerek vaka gerekse ölüm oranlarının ciddi ölçüde artış göstermesiyle kuruldan yeni tedbir önerilerinin gelip gelmeyeceği merak ediliyordıu. Hal böyleyken “Bilim Kurulu Toplantıs kararları ve sonuçları nelerdir?” soruları yanıt aramaya başladı. Her toplantı sonrası olduğu gibi Bakan Fahrettin Koca’nın da açıklama yapması bekleniyordu. Buna göre; Bilim Kurulu Toplantısı kararları açıklandı! İşte kararları ve sonuçları gibi tüm detaylar...

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'nın açıklamaları ve toplantının kararları ve sonuçları şimdiden merakla bekleniyor. Son dönemde ülkemizde de ciddi oranda artış gösteren vaka sayıları dikkat çekerken bu durumun yeni tedbirleri beraberinde getirip getirmeyeceği kritik toplantı öncesi gündeme geldi. "Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı kararları sonuçları gibi tüm detaylar...

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, hangi gün?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

Türkiye'de son günlerde 30 bin seviyelerinde seyreden koronavirüs vaka sayıları yeni bir tedbir alınıp alınmayacağı sorularını da beraberinde getirmişti. Vatandaşlar bugün yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'ndan çıkacak sonuçları merak ederken, toplantı sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantının ardından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bilim Kurulumuz bugün salgının seyri, gençler üzerindeki ektisi, aşı programımız ve yerli aşımız Turkovac'ın güncel durumunu değerlendirmek üzere bir araya geldi.

Son günlerde vaka sayılarında bir sıçrama yaşanmamasına rağmen her yeni gün küçük artışlarla salgın tehdidini devam ettirmektedir. Bu gidişat sadece yeni vaka sayılarına değil kayıplarımıza da yansımaktadır. Özellikle aşı olmamış ya da aşısı tamamlanmamış nüfusta vaka sayıları artış göstermekte ve bu durumdaki vatandaşlarımız hastanede tedavi görmeye ve yoğun bakıma ihtiyaç duymaktadır. Ek hastalığı olan büyüklerimiz de ağır şekilde etkilenmeye devam etmektedir.

"YÜZDE 40'I 23 YAŞ ALTI VATANDAŞLARIMIZDAN OLUŞMAKTADIR"

Okullarda hareketliliğin başlaması ile birlikte vakaların yaş ortalaması düşmeye başlamıştı. Üniversitelerimiz de birer birer açılmaya başladılar ve bu hareketlilik de bir artışa neden olabilecek. Üniversiteli kardeşlerimizi eğitimlerini kesintisiz sürdürebilmek ve sevdiklerine virüs taşımamak için hızla ve topluca aşı olmaya davet ediyorum. Unutmayalım ki, şu an aktif vakalarımızın yaklaşık %40'ı 23 yaş altı vatandaşlarımızdan oluşmaktadır.

"AŞILARINI TAMAMLAMAYA DAVET EDİYORUM"

Aşı programımızda da bir miktar yavaşlama hissedilir hale geldi. Aşıların etkililiği ve hastaneye yatışları azalttığı tartışmasız bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır. Aşı olarak toplum bağışıklığını elde etmeli ve salgının seyrine dur demeliyiz. Yakında yaşanmaya başlayan hareketlilik sebebiyle özellikle üniversite öğrencilerimizi acilen aşı olmaya ve aşılarını tamamlamaya davet ediyorum.

"KENDİ AŞIMIZ DEVREYE GİRECEKTİR"

Ülkemiz için son derece önemli bir gelişme de kendi aşımızı geliştirmiş olmamızdır. Kendi aşımız kendi gücümüzdür. Turkovac aşımızın diğer aşılar üzerine hatırlatma dozu olarak uygulandığı bir faz 3 çalışması devam etmektedir. Bu çalışma tamamlandığında acil kullanım için onaylanabilecek ve yaygın kullanım için seri üretime geçilerek kendi aşımız devreye girecektir.

Kendi aşımızın kullanılması için iki doz aşısını olmuş sağlıklı kişilerin Turkovac aşı hatırlatma dozu uygulaması çalışmasına katılmasına ihtiyaç var. Kendi aşımızın ortaya çıkmasında ben de varım diyen tüm gönüllülerimizi çalışmaya katılmaya davet ediyorum. Kendi gücümüzü ele almazsak dışa bağımlı kalacağımız gerçeğini akıllarımızdan çıkarmayalım. Aşımıza sahip çıkarak bir an önce devreye girmesini temin edelim. Yerli aşımızı ürettiğimizde ihtiyaç sahiplerine aşı ulaştıracak bir ülke olacağız. Aksi halde ise aşıya ihtiyaç duyan ülke olarak kalacağız. Yerli aşımıza destek verin.

Artık kısıtlama yok, çünkü aşı var. Ancak, aşı olarak bağışıklık sağlayabilirsek ek tedbirlere gerek kalmayacak. Topluca aşı olmadan bu mümkün değil. Aşı olan vatandaşlarımız kendileri aşı olsalar dahi tedbirlere uyarak virüsün yayılımını kısıtlayabilir. Tedbirlere uyma sorumluluğuna tüm aşı olmuş vatandaşlarımızı davet ediyorum. Çok daha büyük bir sorumluluk olan aşı olmayı halen ertelemiş olanlar varsa onların da ellerini çabuk tutmalarını rica ediyorum.

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Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir? Bakan Fahrettin Koca açıklaması ile Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları
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