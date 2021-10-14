Haftanın BİM aktüel ürünlerde dev indirim! BİM 15 Ekim 2021 Cuma aktüel ürünler tam listesi yayında!

BİM aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. BİM aktüel ürünler kataloğuna göre; bu hafta Salı ve Cuma günleri indirimli ürünler tüketicilerin hizmetine sunulacak. BİM 15 Ekim 2021 Cuma günü ürünleri arasında; uydu alıcılı televizyon, kablosuz kulaklık, süpürge, tablet, kablosuz mouse gibi ürünler yer alıyor olacak.
Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 15 Ekim 2021 Cuma aktüel ürünler kataloğuna göre; bu hafta çay makinesi, taşınabilir şarj aleti, filtre kahve makinesi, saç kesme makinesi gibi ürünler yer alacak. Bu başlık altından; BİM aktüel ürünler tam listesine ulaşabilirsiniz.