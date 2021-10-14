Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Haftanın BİM aktüel ürünlerde dev indirim! BİM 15 Ekim 2021 Cuma aktüel ürünler tam listesi yayında!
Giriş Tarihi: 14.10.2021 09:01 Son Güncelleme: 14.10.2021 09:02

Haftanın BİM aktüel ürünlerde dev indirim! BİM 15 Ekim 2021 Cuma aktüel ürünler tam listesi yayında!

BİM 15 Ekim 2021 Cuma aktüel ürünler tam listesi: BİM aktüel ürünlerde dev indirim olacak!

BİM aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. BİM aktüel ürünler kataloğuna göre; bu hafta Salı ve Cuma günleri indirimli ürünler tüketicilerin hizmetine sunulacak. BİM 15 Ekim 2021 Cuma günü ürünleri arasında; uydu alıcılı televizyon, kablosuz kulaklık, süpürge, tablet, kablosuz mouse gibi ürünler yer alıyor olacak.

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 15 Ekim 2021 Cuma aktüel ürünler kataloğuna göre; bu hafta çay makinesi, taşınabilir şarj aleti, filtre kahve makinesi, saç kesme makinesi gibi ürünler yer alacak. Bu başlık altından; BİM aktüel ürünler tam listesine ulaşabilirsiniz.

BİM 15 Ekim 2021 Cuma aktüel ürünler tam listesi: BİM aktüel ürünlerde dev indirim olacak!

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BİM 15 Ekim 2021 Cuma aktüel ürünler tam listesi: BİM aktüel ürünlerde dev indirim olacak!

.

BİM 15 Ekim 2021 Cuma aktüel ürünler tam listesi: BİM aktüel ürünlerde dev indirim olacak!

.

BİM 15 Ekim 2021 Cuma aktüel ürünler tam listesi: BİM aktüel ürünlerde dev indirim olacak!

.

BİM 15 Ekim 2021 Cuma aktüel ürünler tam listesi: BİM aktüel ürünlerde dev indirim olacak!

.

BİM 15 Ekim 2021 Cuma aktüel ürünler tam listesi: BİM aktüel ürünlerde dev indirim olacak!

.

BİM 15 Ekim 2021 Cuma aktüel ürünler tam listesi: BİM aktüel ürünlerde dev indirim olacak!

.

BİM 15 Ekim 2021 Cuma aktüel ürünler tam listesi: BİM aktüel ürünlerde dev indirim olacak!

.

BİM 15 Ekim 2021 Cuma aktüel ürünler tam listesi: BİM aktüel ürünlerde dev indirim olacak!

.

BİM 15 Ekim 2021 Cuma aktüel ürünler tam listesi: BİM aktüel ürünlerde dev indirim olacak!

.

BİM 15 Ekim 2021 Cuma aktüel ürünler tam listesi: BİM aktüel ürünlerde dev indirim olacak!

.

BİM 15 Ekim 2021 Cuma aktüel ürünler tam listesi: BİM aktüel ürünlerde dev indirim olacak!

.

BİM 15 Ekim 2021 Cuma aktüel ürünler tam listesi: BİM aktüel ürünlerde dev indirim olacak!

.

BİM 15 Ekim 2021 Cuma aktüel ürünler tam listesi: BİM aktüel ürünlerde dev indirim olacak!

.

BİM 15 Ekim 2021 Cuma aktüel ürünler tam listesi: BİM aktüel ürünlerde dev indirim olacak!

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Haftanın BİM aktüel ürünlerde dev indirim! BİM 15 Ekim 2021 Cuma aktüel ürünler tam listesi yayında!
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