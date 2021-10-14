BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesi: BİM 15 Ekim 2021 Cuma aktüel ürünler listesinde dev indirim başlıyor!

Haftanın BİM aktüel ürünler listesi, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Listeye göre; bu hafta teknolojiden elektroniğe, ev eşyalarından tekstile, mutfak araç gereçlerinden çocuk oyuncaklarına varana kadar pek çok ürün indirimli fiyatları ile tüketicilerin beğenisine sunulacak. Salı günü ilk indirimli ürünlerin yer aldığı market zincirinde ikinci indirim günü ise Cuma olarak belirlendi. Bu başlık altından; BİM 15 Ekim 2021 Cuma aktüel ürünler listesine ulaşabilirsiniz.
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın BİM aktüel ürünler listesinde; uydu alıcılı televizyon, kablosuz kulaklık, süpürge, tablet, çok fonksiyonlu buharlı temizleyici, wifi yazıcı, taşınabilir şarj aleti gibi ürünler tüketicilerin beğenisine sunulacak. İşte BİM 15 Ekim 2021 Cuma aktüel ürünler listesi!
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR? 15 EKİM 2021 CUMA
Bu başlık altından; BİM aktüel ürünler kataloğuna ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirinden keyifli alışverişler yapabilirsiniz.