İşte Aslan’ın yeni projesi 100 milyon dolar... Galatasaray’da sıra Kemerburgaz’da

En önemli seçim vaadi olan 100 milyon dolar sponsorluk sözünü tuttu. Sixt ile forma göğüs reklam anlaşmasını 5 yıllığına 250 milyon TL'ye çıkaran G.Saray Başkanı, NEF'i 10 yıllığına 725 milyon TL'ye stadyum isim sponsorluğuna ikna etti.