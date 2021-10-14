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Giriş Tarihi: 14.10.2021 09:36 Son Güncelleme: 14.10.2021 10:04

İşte Aslan'ın yeni projesi 100 milyon dolar... Galatasaray'da sıra Kemerburgaz'da

İşte Aslan’ın yeni projesi 100 milyon dolar... Galatasaray’da sıra Kemerburgaz’da

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, seçimden önce verdiği sözleri tutmata devam ediyor. Planları sırasıyla hayata geçiren Elmas ve yönetim kurulu, Kemerburgaz için harekete geçti. Fatih Terim'le sözleşme uzatan, takımı gençleştiren, stadyum isim hakkıyla birlikte toplamda 100 milyon dolar'lık sponsorluk sözünü tutan Burak Elmas, Kemerburgaz projesini hayata geçirmek için düğmeye bastı.

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve ekibi planlarını bir bir hayata geçirirken sıra Kemerburgaz'a geldi. Fatih Terim'e 3 yıllık yeni sözleşme imzalatan Burak Elmas, 25 milyon euro'ya sıfırdan genç bir takım kurdu.

En önemli seçim vaadi olan 100 milyon dolar sponsorluk sözünü tuttu. Sixt ile forma göğüs reklam anlaşmasını 5 yıllığına 250 milyon TL'ye çıkaran G.Saray Başkanı, NEF'i 10 yıllığına 725 milyon TL'ye stadyum isim sponsorluğuna ikna etti.

Pazar günkü mali kongre sonrasında harcama yetkisi isteyecek olan Burak Elmas'ın sıradaki büyük projesi ise Kemerburgaz... Yönetimine inşaat sektöründe uzmanlaşmış Özen Kuzu ve Ozan Şener'i alan Elmas, bu iki yöneticiyle Kemerburgaz'ın finansman sorununu çözecek.

Sarı-kırmızılı kulübün kasasından Kemerburgaz projesi için para çıkmayacak ve sponsorlar maliyeti üstlenecek.

İSTERSENİZ DİSİPLİNE VERİN!

Galatasaray'da dün yapılan divan kurulunda gergin anlar da yaşandı. Üyelerden Ayhan Yeğinsu, Romanya'dan bir gazeteyi kaynak göstererek, "Hagi'nin Morutan transferinden 2 milyon euro aldığı, sonraki satıştan da %30 pay alacağı yazıyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Elmas ise bu sözlere sert tepki gösterip, "Bize isnat edilen suçlamalar var. Transferde yolsuzluk, komisyon kasıtlı olarak iknayla sevk var.

Gazete kupürüyle bir şey isnat ettiniz. Hangi gazete, kim yazmış... Bir suç isnat ediyorsanız gereğini yapın, disipline sevk edin" yanıtını verdi.

GALATASARAY'DA BİR İLK!

Sarı-kırmızılı kulübün Yüksek İstişare Kurulu dün ilk kez toplandı.

Nef Stadyumu'nda gerçekleşen toplantıya Başkan Burak Elmas, İkinci Başkan Polat Bengiserp, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, eski başkanlardan Faruk Süren, Mehmet Cansun, Dursun Özbek, eski ikinci başkan ve başkan yardımcılarından Ergun Gürsoy, Ali Dürüst, Abdurrahim Albayrak, Fatih Altaylı, Cengiz Özyalçın, Işın Çelebi, Ahmet Şenkal, Hamdi Yasaman, Doğan Hasol ve Mehmet Helvacı ile birlikte eski divan kurulu başkanlarından Semih Haznedaroğlu, İrfan Aktar ve Eşref Hamamcıoğlu katıldı.

Bu buluşmada geçmişten bugüne durum değerlendirmelerinde bulunuldu.

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İşte Aslan'ın yeni projesi 100 milyon dolar... Galatasaray'da sıra Kemerburgaz'da
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