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Giriş Tarihi: 14.10.2021 09:46

DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? 2021 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, tarihler ne zaman belli olacak?

DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? 2021 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, tarihler ne zaman belli olacak?

Dikey Geçiş Sistemi kapsamında binlerce öğrenci DGS ek tercih tarihleri için geri sayıma başladı. Üniversitelerin boş kontenjanlarına ve taban puanlarına göre; ilk yerleştirmelerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar başvurularını ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde gerekleştirecek. Hal böyleyken “DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak?” soruları yanıt aramaya devam ediyor. Getiğimiz sene bu işlemler sonuç tarihinden 1 ay sonra başlamıştı. Peki, 2021 DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...

DGS ek tercih tarihleri için geri sayım başladı. Geçtiğimiz yıl ilk yerleştirme sonuçları 7 Ekim'de açıklanmış, ek yerleştirmeler için başvurular 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı. Hal böyleyken son günlerde "DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. 14 Eylül 2021 tarihinde ilan edilen tercihler sonrası gözlerini ÖSYM'ye çevirenler, konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte DGS ek tercih tarihleri ve detaylar...

DGS EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 7 Ekim'de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı.

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS'ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (25,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır.

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DGS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? 2021 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, tarihler ne zaman belli olacak?
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