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Giriş Tarihi: 14.10.2021 11:57 Son Güncelleme: 14.10.2021 11:57

ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor, yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?

ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor, yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?

Atv ekranlarının reyting rekorlarına imza atan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon için geri sayım başladı. Birçok dizi ekranlara geri dönerken Salı günleri izleyenlerinin karşısına çıkan aksiyonun hız kesmediği diziyle ilgili “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor, EDHO yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan 200. Bölümü ile sezona bomba bir giriş yapacak olan iddialı yapımın oyuncu kadrosunda yepyeni isimler yer alacak. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon için milyonların geri sayımı başladı. 199. Bölümü ile ekran yolculuğuna ara veren yapım yeni sezonunda da izleyenlerini ekran başına kilitleyecek. Reyting rekorların imza atan diziyle ilgili olarak "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor, EDHO yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?" soruları yanıt arıyor. Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni sezon bölümleri heyecanla beklenrken henüz bir açıklama bulunmuyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ (EDHO) YENİ SEZON NE ZAMAN?

EDHO yeni bölüm yayın tarihi henüz netlik kazanmadı. Diziyle ilgili açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

EDHO NE ZAMAN?

Atv ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali vermesinin üzerinden yaklaşık olarak 3 ay geçti. Şimdi ise gözler yeni sezona çevrildi.

Dizinin oyuncuları yeni bölümler için sete çıkarken dizinin yeni sezonuna Ekim ayında ekranlara geri dönmesi öngörülüyor.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır.

Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlıkiçinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.

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ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? EDHO Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman başlıyor, yeni bölüm hangi gün yayınlanacak?
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