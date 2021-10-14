Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında kriz çıkarmıştı! Mehmet Ekici 1 yıl sonra dönüyor

Bir dönem Süper Lig'i sallayan, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında transfer krizine neden olan Mehmet Ekici, 1 yıldır futboldan uzak. Deneyimli orta saha, yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor. 31 yaşındaki futbolcunun Almanya'ya transfer olmaya yakın olduğu ifade ediliyor.
Trabzonspor'da gösterdiği performansla göz dolduran Mehmet Ekici, bordo-mavili kulüple Fenerbahçe arasında büyük bir kriz çıkarmıştı. Kadro dışı kalma pahasına Trabzonspor'la kontrat yenilemeyen Ekici, 6 ay futboldan uzak kaldıktan sonra Fenerbahçe'ye imza atmıştı.
Ancak deneyimli yıldız, Fenerbahçe'de bir türlü beklenen katkıyı sağlayamadı.
2017 yılının yaz transfer sezonunda Trabzonspor'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye giden Mehmet Ekici, yaklaşık 3 yıllık sarı-lacivertli kariyerinde hayal kırıklığı yaşattı.
Sarı-lacivertlilerde tüm kulvarlarda çıktığı 49 maçta 5 gol, 5 asistlik performans sergileyen Ekici, Ağustos 2020'de Fenerbahçe'den ayrıldı ve 1 yıldır futboldan uzakta.
Şanlıurfa ve Hekimoğlu Trabzon'dan gelen teklifleri reddeden Ekici, sahalara Alman ekibi Nürnberg formasıyla dönecek.
Mehmet Ekici, Bundesliga 2. Lig takımlarından Nürnberg'e imza atacak.