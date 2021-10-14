Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında kriz çıkarmıştı! Mehmet Ekici 1 yıl sonra dönüyor

Bir dönem Süper Lig'i sallayan, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında transfer krizine neden olan Mehmet Ekici, 1 yıldır futboldan uzak. Deneyimli orta saha, yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor. 31 yaşındaki futbolcunun Almanya'ya transfer olmaya yakın olduğu ifade ediliyor.