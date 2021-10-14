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Giriş Tarihi: 14.10.2021 12:14 Son Güncelleme: 14.10.2021 12:17

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında kriz çıkarmıştı! Mehmet Ekici 1 yıl sonra dönüyor

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında kriz çıkarmıştı! Mehmet Ekici 1 yıl sonra dönüyor

Süper Lig'de Trabzonspor ve Fenerbahçe'de formaları giyen Mehmet Ekici, 1 yılı aşkın süredir herhangi bir kulüpte forma giymiyor. 2020 yılının yaz transfer Fenerbahçe'den ayrılan deneyimli orta saha, Almanya'ya dönüyor. Mehmet Ekici'nin Bundesliga 2. Lig takımlarından Nürnberg'e imza atacağı öğrenildi. 31 yaşındaki futbolcu, Şanlıurfa ve Hekimoğlu Trabzon'dan gelen teklifleri reddetmişti. İşte detaylar...

Bir dönem Süper Lig'i sallayan, Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında transfer krizine neden olan Mehmet Ekici, 1 yıldır futboldan uzak. Deneyimli orta saha, yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor. 31 yaşındaki futbolcunun Almanya'ya transfer olmaya yakın olduğu ifade ediliyor.

Trabzonspor'da gösterdiği performansla göz dolduran Mehmet Ekici, bordo-mavili kulüple Fenerbahçe arasında büyük bir kriz çıkarmıştı. Kadro dışı kalma pahasına Trabzonspor'la kontrat yenilemeyen Ekici, 6 ay futboldan uzak kaldıktan sonra Fenerbahçe'ye imza atmıştı.

Ancak deneyimli yıldız, Fenerbahçe'de bir türlü beklenen katkıyı sağlayamadı.

2017 yılının yaz transfer sezonunda Trabzonspor'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye giden Mehmet Ekici, yaklaşık 3 yıllık sarı-lacivertli kariyerinde hayal kırıklığı yaşattı.

Sarı-lacivertlilerde tüm kulvarlarda çıktığı 49 maçta 5 gol, 5 asistlik performans sergileyen Ekici, Ağustos 2020'de Fenerbahçe'den ayrıldı ve 1 yıldır futboldan uzakta.

Şanlıurfa ve Hekimoğlu Trabzon'dan gelen teklifleri reddeden Ekici, sahalara Alman ekibi Nürnberg formasıyla dönecek.

Mehmet Ekici, Bundesliga 2. Lig takımlarından Nürnberg'e imza atacak.

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Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında kriz çıkarmıştı! Mehmet Ekici 1 yıl sonra dönüyor
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