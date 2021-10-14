Fenerbahçe’nin Macar stoperi Szalai İngiltere karşısında göz doldurdu! İzliyorlar...

Fenerbahçe defansının Macar duvarı Attila Szalai, önceki gece Wembley'de oynanan maçta İngiltere Milli Takımı'na kafa tuttu.
1-1 biten karşılaşmada Szalai'nin performansı, Vedat Muriqi'i hatırlattı. Vedat, Kosova Milli Takımı ile Wembley'de İngilizlere karşı forma giymiş, 5-3 kaybetmelerine rağmen performansıyla dikkat çekmiş ve sezon sonu Lazio'ya transfer olmuştu.
KOUNDE'Yİ CHELSEA'YE SATARLARSA HEDEF SZALAİ!
Szalai de İspanya'da dikkat çekti. Estadio Deportivo'da yer alan habere göre başarılı savunmacı Sevilla'nın radarına girdi.
Jules Kounde'yi yazın 80 milyon Euro'ya Chelsea'ya satacak kulüp, 22 yaşındaki Szalai'yi alacak.