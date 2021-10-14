Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'nin Macar stoperi Szalai İngiltere karşısında göz doldurdu! İzliyorlar...
Giriş Tarihi: 14.10.2021 09:20

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Szalai İngiltere karşısında göz doldurdu! İzliyorlar...

Fenerbahçe’nin Macar stoperi Szalai İngiltere karşısında göz doldurdu! İzliyorlar...
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, İngiltere karşısındaki performansıyla göz doldurdu! Szalai, bu sezon Fenerbahçe'nin tüm resmi maçlarında görev alırken taraftarın da en beğendiği isimler arasında yer aldı. Macar duvarı Szalai'nin performansı İspanya'da da ses getirdi.

Fenerbahçe defansının Macar duvarı Attila Szalai, önceki gece Wembley'de oynanan maçta İngiltere Milli Takımı'na kafa tuttu.

1-1 biten karşılaşmada Szalai'nin performansı, Vedat Muriqi'i hatırlattı. Vedat, Kosova Milli Takımı ile Wembley'de İngilizlere karşı forma giymiş, 5-3 kaybetmelerine rağmen performansıyla dikkat çekmiş ve sezon sonu Lazio'ya transfer olmuştu.

KOUNDE'Yİ CHELSEA'YE SATARLARSA HEDEF SZALAİ!

Szalai de İspanya'da dikkat çekti. Estadio Deportivo'da yer alan habere göre başarılı savunmacı Sevilla'nın radarına girdi.

Jules Kounde'yi yazın 80 milyon Euro'ya Chelsea'ya satacak kulüp, 22 yaşındaki Szalai'yi alacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 13 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Son dakika haberi: 20 yıllık kinle gelen cinayet şoke etti!
Bursa'da altın akan dere! Elle toplayıp servet kazanıyorlar
Son dakika haberi... 3600 ek göstergede flaş adım! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor
YKS 2. ek tercih kılavuzu yayımlandI! ÖSYM ile 140 puan alanlar için YKS 2. ek tercih tarihleri ne zaman?
Son dakika haberi: 24 yaşındaki Sena öldürülmeden önce bunları söylemiş: Gofret sana emanet
SON DAKİKA: Erman Toroğlu'ndan o bildiri hakkında olay sözler! 'Kasıtlı karar veren o iki hakem...'
İmamoğlu’na makam odası için hazırlamışlar
Gelini Ayat Adsız'ı testereyle parçalara ayırmıştı! Cani kayınpederin ifadesi kan dondurdu
Avrupa'da deprem! 5 ülkeden ortak bildiri: Fiyatlar yüzde 100 arttı
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Szalai İngiltere karşısında göz doldurdu! İzliyorlar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA