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Giriş Tarihi: 14.10.2021 19:54

Galatasaray Kulübü, Galatasaray Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı

AA
Galatasaray Kulübü, Galatasaray Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı

Galatasaray Kulübü ile Galatasaray Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokolle eğitim ve spor alanında iş birliği yapılacağı ve üniversitede kayıtlı öğrencilerden lisanslı sporcu olanlara sporcu öğrenci bursu sağlanacağı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenen İmza törenine Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, ikinci başkan Polat Bengiserp, başkan yardımcısı Bikem Kanık, yönetim kurulu sözcüsü Remzi Sanver, Galatasaray Dijital AŞ yönetim kurulu üyeleri Hande Ocak Başev ve Elif Uzuner ile Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. E. Ertuğrul Karsak katıldı.

İmzalanan protokolle eğitim ve spor alanında iş birliği yapılacağı ve üniversitede kayıtlı öğrencilerden lisanslı sporcu olanlara sporcu öğrenci bursu sağlanacağı aktarıldı.

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Galatasaray Kulübü, Galatasaray Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı
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