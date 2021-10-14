Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar sorusu yatırımcıdan birikimciye kadar pek çok kişinin gündeminde bulunuyor. Bilindiği üzere, altın fiyatları uzun bir süredir inişli çıkışlı bir grafik sergiliyordu. Dün akşam saatlerinde başlayan hareketlilik ise gözleri altın fiyatlarına çevirdi. Hal böyleyken altın fiyatları bugün ne kadar? 22 ayar bilezik, gram, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Buna göre,

14 EKİM 2021 CANLI ALTIN FİYATLARI

14 Ekim Perşembe sabahı altın fiyatlarında son durum haberimizde. Saat 07:00 itibariyle güncel altın fiyatlarına aşağıdan ulaşabilir, canlı altın fiyatları için haberimizdeki linke tıklayabilirsiniz.