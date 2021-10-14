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Giriş Tarihi: 14.10.2021 15:11

Güncel ve canlı altın fiyatları 14 Ekim 2021: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları

Güncel ve canlı altın fiyatları 14 Ekim 2021: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları

Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları bilgisi gelmeye devam ediyor. Bir süredir hareketli bir grafik çizen altın, dün akşam saatlerinden itibaren yükselişe geçti. Yatırımcılar, sabah saatlerinde de bu eğilimini sürdüren altın fiyatları ile ilgili canlı fiyatları merak ediliyor. Hal böyleyken altın fiyatları bugün ne kadar? 22 ayar bilezik, gram, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu soruları öne çıkıyor. Gelen son dakika bilgisine göre altının gram fiyatı 529 lira civarından işlem görüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu? İşte 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları (14 Ekim 2021 Perşembe)

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar sorusu yatırımcıdan birikimciye kadar pek çok kişinin gündeminde bulunuyor. Bilindiği üzere, altın fiyatları uzun bir süredir inişli çıkışlı bir grafik sergiliyordu. Dün akşam saatlerinde başlayan hareketlilik ise gözleri altın fiyatlarına çevirdi. Hal böyleyken altın fiyatları bugün ne kadar? 22 ayar bilezik, gram, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Buna göre,

14 EKİM 2021 CANLI ALTIN FİYATLARI

14 Ekim Perşembe sabahı altın fiyatlarında son durum haberimizde. Saat 07:00 itibariyle güncel altın fiyatlarına aşağıdan ulaşabilir, canlı altın fiyatları için haberimizdeki linke tıklayabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 473,41

SATIŞ: 491,72

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.442,00

SATIŞ: 3.504,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.453,00

SATIŞ: 3.505,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.329,53

SATIŞ: 3.395,02

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.700,00

SATIŞ: 1.733,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 849,00

SATIŞ: 867,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 525,87

SATIŞ: 525,95

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Güncel ve canlı altın fiyatları 14 Ekim 2021: Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları
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