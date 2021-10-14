Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar sorusu yatırımcıdan birikimciye kadar pek çok kişinin gündeminde bulunuyor. Bilindiği üzere, altın fiyatları uzun bir süredir inişli çıkışlı bir grafik sergiliyordu. Dün akşam saatlerinde başlayan hareketlilik ise gözleri altın fiyatlarına çevirdi. Hal böyleyken altın fiyatları bugün ne kadar? 22 ayar bilezik, gram, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Buna göre,
14 Ekim Perşembe sabahı altın fiyatlarında son durum haberimizde. Saat 07:00 itibariyle güncel altın fiyatlarına aşağıdan ulaşabilir, canlı altın fiyatları için haberimizdeki linke tıklayabilirsiniz.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 473,41
SATIŞ: 491,72
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.442,00
SATIŞ: 3.504,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.453,00
SATIŞ: 3.505,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.329,53
SATIŞ: 3.395,02
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.700,00
SATIŞ: 1.733,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 849,00
SATIŞ: 867,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 525,87
SATIŞ: 525,95
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