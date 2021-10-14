Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e çok sert eleştiriler! "Terim isim vererek oyuncularını..."
Giriş Tarihi: 14.10.2021 21:03

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e çok sert eleştiriler! "Terim isim vererek oyuncularını..."

Hıncal Uluç’tan Fatih Terim’e çok sert eleştiriler! Terim isim vererek oyuncularını...

A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, Milli Takım ve Galatasaray hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Milli takımın Norveç ve Letonya maçındaki performansını eleştiren Hıncal Uluç "Takımda sanki 10 tane Belhanda var..." diyerek takımın koşmadığını ifade etti. Diğer yandan Hıncal Uluç, Fatih Terim hakkında çok sert eleştirilerde bulundu.

Letonya'yı son dakika penaltı golüyle 2-1 mağlup eden A Milli Takım, gruptan çıkma şansını devam ettirirken, A Spor yorumcusu Hıncal Uluç milli takımla ilgili çok çarpıcı ifadelerde bulundu.

"MİLLİ TAKIMDA SANKİ 10 TANE BELHANDA VAR"

A Milli Takım'ı ve teknik direktör Stefan Kuntz hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulunan Hıncal Uluç şunları söyledi: "Norveç maçında golden sonra geriye çekildik. Yediğimiz gol ise bağıra bağıra geldi. Ben Belhanda'yı hep eleştirirdim koşmuyor diye. Milli takımda da sanki 10 tane Belhanda oynuyor."

"KUNTZ'A TEK ELEŞTİRİM..."

"Milli takımdaki bazı adamların Hamit Altıntop tarafından kadroya koyulduğunu öğrendim. Hakan Çalhanoğlu İspanya'da, İngiltere'de, İtalya'da her yerde ünlü. Ama milli takımda oynamıyor. Norveç maçıyla ilgili Kuntz'a tek eleştirim maça müdahale etmemesiydi."

"Burak Yılmaz dünyada ikinci forvete en iyi koridor açan santrfor. Halil'i koy arkasına... Bu ikili iyi iş yapar."

Galatasaray hakkında flaş açıklamalarda bulunan Hıncal Uluç, Fatih Terim'e yönelik çok sert eleştirilerde bulundu. Hıncal Uluç, "Fatih Terim ısrarla ve inatla yanlışları göremiyor. Muslera, topa ayakla vurmayı bilmiyor. Fatih Hocam, Galatasaray büyük takım haberin var mı? Fatih Terim isim vererek oyuncularına hatalarını söylüyor. Ama kendisine yönelik tek bir eleştiri yapmıyor. Galatasaray hala hızlı hücuma çıkmayı öğrenemedi." ifadelerini kullandı.

Hıncal Uluç: "Ali Koç'a göre karşısındaki takım rakip değil düşman. Bu sene de bir şey olmazsa gideceğini biliyor."

EN ÇOK OKUNANLAR

Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı! 13 Ekim Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları nedir?
Bursa'da altın akan dere! Elle toplayıp servet kazanıyorlar
Son dakika haberi: 20 yıllık kinle gelen cinayet şoke etti!
Son dakika haberi... 3600 ek göstergede flaş adım! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor
YKS 2. ek tercih kılavuzu yayınlandI! ÖSYM 140 puan alanlar için YKS 2. ek tercih tarihleri ne zaman yapılacak?
SON DAKİKA: Erman Toroğlu'ndan o bildiri hakkında olay sözler! 'Kasıtlı karar veren o iki hakem...'
Son dakika: 350 milyon € harcayarak Newcastle United'ı satın alan Prens Selman, Ronaldo'yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...
2022 asgari ücret zammı için geri sayım! HAK-İŞ asgari ücret zam talebini açıkladı
Son dakika haberi: Demba Ba'dan 7 sene sonra gelen itiraf: 'Her masal mutlu sonla bitmez!'
Son dakika haberi: 1.5 milyon Euro'ya gelmişti, 20 milyon Euro'luk teklif kapıda! Fenerbahçe'ye müjdeli haber Hollanda'dan geldi
ARKADAŞINA GÖNDER
Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e çok sert eleştiriler! "Terim isim vererek oyuncularını..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA