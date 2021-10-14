Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e çok sert eleştiriler! "Terim isim vererek oyuncularını..."

Letonya'yı son dakika penaltı golüyle 2-1 mağlup eden A Milli Takım, gruptan çıkma şansını devam ettirirken, A Spor yorumcusu Hıncal Uluç milli takımla ilgili çok çarpıcı ifadelerde bulundu.

"MİLLİ TAKIMDA SANKİ 10 TANE BELHANDA VAR"

A Milli Takım'ı ve teknik direktör Stefan Kuntz hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulunan Hıncal Uluç şunları söyledi: "Norveç maçında golden sonra geriye çekildik. Yediğimiz gol ise bağıra bağıra geldi. Ben Belhanda'yı hep eleştirirdim koşmuyor diye. Milli takımda da sanki 10 tane Belhanda oynuyor."

"KUNTZ'A TEK ELEŞTİRİM..."

"Milli takımdaki bazı adamların Hamit Altıntop tarafından kadroya koyulduğunu öğrendim. Hakan Çalhanoğlu İspanya'da, İngiltere'de, İtalya'da her yerde ünlü. Ama milli takımda oynamıyor. Norveç maçıyla ilgili Kuntz'a tek eleştirim maça müdahale etmemesiydi."

"Burak Yılmaz dünyada ikinci forvete en iyi koridor açan santrfor. Halil'i koy arkasına... Bu ikili iyi iş yapar."

Galatasaray hakkında flaş açıklamalarda bulunan Hıncal Uluç, Fatih Terim'e yönelik çok sert eleştirilerde bulundu. Hıncal Uluç, "Fatih Terim ısrarla ve inatla yanlışları göremiyor. Muslera, topa ayakla vurmayı bilmiyor. Fatih Hocam, Galatasaray büyük takım haberin var mı? Fatih Terim isim vererek oyuncularına hatalarını söylüyor. Ama kendisine yönelik tek bir eleştiri yapmıyor. Galatasaray hala hızlı hücuma çıkmayı öğrenemedi." ifadelerini kullandı.

Hıncal Uluç: "Ali Koç'a göre karşısındaki takım rakip değil düşman. Bu sene de bir şey olmazsa gideceğini biliyor."