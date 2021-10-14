Yol ve sürüş güvenliği nedeniyle yıl içinde belli dönemlerde araç lastiklerinin değiştirilmesi gerekiyor. Kış lastiği zorunluluğu, özellikle şehirler arası uzun yolculuklarda, yağış ve don olaylarının yaygın olduğu bölgeler başta olmak üzere yurt genelinde sıkı denetimlerle gerçekleştiriliyor. Bu uygulama, zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, hangi araçları kapsıyor, kış lastiği ne zaman takılır sorularıyla gündeme geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu ile gerçekleştirilen bu uygulama, illerin hava olaylarına göre yılın belli dönemlerinde gerçekleştiriliyor. İşte uygulamanın detayları.

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. Ülkemizde kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlıyor. Bu uygulama 1 Nisan'da sona erecek. Öte yandan uzmanlar, tarihten ziyade hava koşullarının göz önünde bulundurulması gerektiğini hatırlatarak, yağışların ve don olaylarının yaygın olduğu illerde vatandaşların kişisel önlemlerini alarak kış lastiğine daha erken geçiş yapmalarını öneriyor.