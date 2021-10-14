Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut'tan Galatasaray sözleri: "İyi futbol için..."

Takımın 8 haftadır yenilmediğini anımsatan Skubic, "Önceliğimiz her zaman kazanmak. Trabzonspor ve Alanyaspor maçında takımımız oldukça iyi bir performans sergiledi. Bu maçlarda maalesef kaleci faktörü vardı. Bu iki maçta da kaleciler üstün bir performans sergilediğinden dolayı galibiyeti elimizden kaçırdık. Her zaman galibiyete oynayan bir Konyaspor var. Bunu Galatasaray maçında da göstermek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.