Kuruluş Osman 66. son bölüm izle! ATV ile Kuruluş Osman son bölüm kesintisiz full izle tek parça!

Başrollerinde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman 66.bölüm izle ekranı ile ATV'de yer aldı. Yapımı Tv ekranlarından değil de internet aracılığı ile takip etmek isteyen vatandaşlar Kuruluş Osman yeni bölüm Atv'de izle araştırmasına çıktı. İşte Kuruluş Osman son bölüm Atv canlı izle ekranı ve dizide yaşanan gelişmelerin ayrıntıları…
ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile izleyicileri ekran başına kilitliyor. Kuruluş Osman son bölüm izle linki haberimizde yer alıyor.
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Osman Bey'in Ortodoks dünyasının önemli din adamlarından birini kaçırmasının ardından Bitinya'da sular bulanmıştır.
Mihail Koses, Rogatus Laskaris ve Aya Nikola, ittifak kararı almalarına rağmen Papaz Gregor'u bulup ele geçirmek için ayrı ayrı planlar yapmaktadırlar.
Çok sevdiği atı Karayel'in katledilmesi ile büyük şok yaşayan Osman Bey, katili bulmak için obada bilinçli bir güvenlik zaafiyeti oluşturarak zekice bir oyun kurar.
Turgut Bey ise alplerini geri getireceğine dair söz veren Osman Bey'i sözünü tutamamış olmasına tepki gösterir.
Öte yandan Bala Hatun'un gebe olduğunu öğrenen Malhun Hatun, Bala Hatun'la iktidar mücadelesine girişir! Bala Hatun'un "Bu obanın baş hatunu benim" çıkışıyla gerilim yükselirken, iki hatunun çatışması oba halkını da etkiler.