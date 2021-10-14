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Giriş Tarihi: 14.10.2021 08:01

KYK yurt yedek başvuru sonucu sorgulama ekranı: KYK yurt ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK yurt yedek başvuru sonucu sorgulama ekranı: KYK yurt ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK yurtlarında asıl yerleştirmelerde boş kalan kontenjanlar ek yerleştirmelerle dolduruluyor. Henüz bir yurda yerleşemeyen üniversite öğrencileri yurt ek yerleştirme başvurusunda bulunuyor. Pazartesi ve Perşembe günleri açıklanan sonuçlar, KYK yurt ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sorusuyla inceleniyor. İşte KYK yurt yedek başvuru sonucu sorgulama ekranı!

KYK yurt yedek yerleştirmeleri Eylül ayında üç defa gerçekleştirilmişti. Ancak bu yerleştirmelerde de kayıt hakkı olmasına rağmen kayıt yaptırmayan öğrenciler olduğu için yedek listesindeki diğer isimlere başvuru hakkı doğdu. Boş kontenjanlar için başvuruda bulunan adaylar KYK yurt ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak gibi sorulara yanıt arıyor. Kurumun son açıklaması ile KYK yurt yedek başvuru sonucu sorgulama ekranı haberimizde.

KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuru sorgulama ekranına KYK resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Yedek yerleştirmeler boş kalan kontenjanlar için sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek. Başvuru sonuçları www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama internet adresinden öğrenilecek.

YURT BAŞVURU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, kontenjan türlerine göre yurt başvuru sonuçları belli oldu. Adaylar e-Devlet üzerinden başvuru sonuçlarına ulaşabiliyor.

YEDEK YERLEŞTİRMELER DEVAM EDİYOR MU?

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül'de gerçekleştirildi. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.

KYK YURT YEDEK SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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KYK yurt yedek başvuru sonucu sorgulama ekranı: KYK yurt ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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