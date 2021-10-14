Magnum çekiliş sonuçları, katılımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. 30 Eylül tarihine kadar katılım sağlayan adaylar için 13 Ekim 2021 tarihinde çekiliş yapıldı. Noter huzurunda düzenlenen çekiliş sonrası ise "Magnum çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?" sorusuna yanıt aranmaya devam ediliyor. Bilindiği üzere; asil isimlerin ödülü kabul etmemesi halinde yedek isimler arasında ödül paylaşılacak. Peki; Magnum çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte Magnum Porsche çekiliş sonuçları kazananların listesi 2021
MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Magnum Çekiliş Sonuçları kapsamında kazanan asil talihliler:
Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Carmine Kırmızı
YASEMİN USLU / BURSA
Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Metalik Dolomite Gümüş
OSMAN BİLGİÇ / NİĞDE
Kazanan talihliler 16.10.2021 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacak. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak.
MAGNUM ÇEKİLİŞ ÖDÜLÜ NE KADAR?
Çekilişle belirlenecek 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Carmine Kırmızı (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.601.283,41 TL), 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Metalik Dolomite Gümüş (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.580.783,41 TL) ikramiyesi kazanacaktır. İkramiye özellikleri belirtilen içeriktedir.
İkramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.