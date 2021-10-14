Magnum çekiliş sonuçları, katılımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. 30 Eylül tarihine kadar katılım sağlayan adaylar için 13 Ekim 2021 tarihinde çekiliş yapıldı. Noter huzurunda düzenlenen çekiliş sonrası ise "Magnum çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?" sorusuna yanıt aranmaya devam ediliyor. Bilindiği üzere; asil isimlerin ödülü kabul etmemesi halinde yedek isimler arasında ödül paylaşılacak. Peki; Magnum çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte Magnum Porsche çekiliş sonuçları kazananların listesi 2021