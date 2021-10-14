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Giriş Tarihi: 14.10.2021 10:19 Son Güncelleme: 14.10.2021 10:19

Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? TCMB Ekim ayı faiz kararı ayın kaçında belli olacak?

Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? TCMB Ekim ayı faiz kararı ayın kaçında belli olacak?

Merkez Bankası PPK toplantısı ile belirlenecek olan faiz kararı gündemde yer almaya devam ediyor. Eylül ayında beklentilerin dışında bir karar verilmiş ve politika faizinin 100 baz puan düşürüldüğü bildirilmişti. Önümüzdeki hafta düzenlenecek olan toplantıya kısa bir süre kala “Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak, TCMB Ekim ayı faiz kararı ayın kaçında belli olacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Piyasalara yön verecek olan toplantı, ay sonlarına doğru gerçekleştiriliyor. Peki, Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, TCMB faiz kararı ayın kaçında açıklanacak? İşte detaylar...

Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı için gözler bu ay düzenlenecek PPK toplantısına çevrildi. Uzun süre politika faizini sabitleyen kurulun geçtiğimiz ay ise 100 baz puanlık düşüş kararı dikkatleri üzerine çekmişti. Hal böyleyken "Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak, TCMB Ekim ayı faiz kararı ayın kaçında belli olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı tarihi ve detaylar...

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TCMB PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Ekim ayı toplantısı için tarih detayları belli oldu. Her ay Para Piyasası Kurulu tarafından değerlendirilen faiz kararı, Eylül ayı için 100 baz puan indirme kararı almıştı. Ekim ayı toplantısı ise 21 Ekim 2021 Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleşecek. Toplantının ardından gerekçeli karar açıklanacak.

EYLÜL AYINDA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdü.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdüğü kaydedildi.

Duyuruda, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanmasının küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklediği belirtildi.

Aşılama oranlarındaki artışa rağmen salgında yeni varyantların küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu ifade edilen duyuruda şunlar kaydedildi:

"Küresel talepteki hızlı toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Başlıca tarımsal emtia ihracatçısı ülkelerde yaşanan iklim koşullarının küresel gıda fiyatları üzerine olumsuz yansımaları görülmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları enflasyondaki yükselişin talep kompozisyonundaki normalleşme, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkmasıyla birlikte büyük ölçüde geçici nitelikte olacağını değerlendirmektedir. Bu çerçevede, gelişmiş ülke merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir.

Öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin üçüncü çeyrekte dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Aşılamanın toplumun geneline yayılarak hızlanması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. Olumlu dış talep koşulları ve uygulanmakta olan sıkı para politikası cari işlemler dengesini pozitif etkilemektedir. İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir. Cari işlemler dengesinde görülen iyileşme eğilimi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmektedir."

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Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? TCMB Ekim ayı faiz kararı ayın kaçında belli olacak?
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