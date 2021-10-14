Mevlid Kandili ne zaman, bu hafta mı ve hangi gün? Diyanet takvimi ile 2021 Mevlid Kandili tarihi ve günü

2021 yılının sonuna yaklaşırken, dini günler takvimindeki son kandil olan Mevlid Kandili tarihi ve günü araştırılıyor. Bu hafta idrak edilecek olan bu özel tarih, Mevlid Kandili ne zaman, bu hafta mı ve hangi gün gibi sorularla araştırılıyor. Milyonlarca Müslümanın dualarda buluşacağı bu günün tarihi, Diyanet'in açıklamaları ve takvimi ile netlik kazandı. İşte 2021 Mevlid Kandili ayın kaçında, hangi gün sorularının yanıtı.

MEVLİD KANDİLİ HANGİ GÜN VE MEVLİD NE DEMEK?

Arapça "wld" kökünden türetilen "mawlid" sözcüğü "doğum" anlamına gelmektedir. Dilimize mevlid/mevlit şeklinde geçen bu kelime, Hz. Muhammed'in doğumunu ve bu kutlu olay için okunan ilahileri izah etmek üzere kullanılır.