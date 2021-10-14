Özel gözlükle Trabzon’a

Milli maçta gözünden sakatlanan Serdar Aziz’in sahada olabilmesi için yoğun çaba sarf ediliyor, çözüm üretiliyor
Fenerbahçe'de zorlu Trabzon deplasmanı öncesi stoperdeki belirsizlik sürüyor. 12 Eylül'de yaşadığı sakatlıktan yeni kurtulan Marcel Tisserand dün ilk kezidmanın tamamında takımla çalıştı.Serdar Aziz ise Milli Takım'da yaşadığı sakatlıkla uğraşıyor. Göz kapağında yırtılmaolan ve gözü hafif hasar gören tecrübeli oyuncunun pazar günü sahada olması için yoğun çaba sarf ediliyor. Serdar için daha önce Edgar Davids ve BeşiktaşlıMontero'nun Atletico Madrid'deyaptığı gibi özel gözlüktasarlandı. Bu gözlüğün özelliği darbeye dayanıklı olması. Böylelikle Serdar, gözündeki probleme rağmen antrenmanlara çıkabilecek. İdmanlardaSerdar'ın gözlüklü performansıtest edilecek. 30 yaşındaki oyuncu herhangi bir problem yaşamazsa Trabzon'da gözlükle sahada olacak