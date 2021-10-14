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Giriş Tarihi: 14.10.2021 07:16 Son Güncelleme: 14.10.2021 07:16

Prof. Dr. Yusuf Tuna kimdir? Para Politikası Kurulu üyesi Yusuf Tuna kaç yaşında, nereli?

Prof. Dr. Yusuf Tuna kimdir? Para Politikası Kurulu üyesi Yusuf Tuna kaç yaşında, nereli?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Prof. Dr. Yusuf Tuna, Para Politikası Kurulu üyeliğine atandı. Böylelikle Merkez Bankası’nda 2 Başkan yardımcısı ve 1 Para Politikası Kurulu üyesi görevden alındı. Alınan kararlar son dakika haberi olarak duyurulurken Prof. Dr. Yusuf Tuna kimdir, kaç yaşında, görevleri nelerdir gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Peki Yusuf Tuna kimdir?

Prof. Dr. Yusuf Tuna hayatı ile ilgili sorgulamalar an itibariyle binlerce kişi tarafından başladı. Yayınlanan son Resmi Gazete kararına göre Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak, PPK Üyeliğine Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. Peki Prof. Dr. Yusuf Tuna kimdir? Para Politikası Kurulu üyesi Yusuf Tuna kaç yaşında, nereli?

PROF. DR. YUSUF TUNA KİMDİR?

Prof. Dr. Yusuf Tuna 14.10.2021 Resmi Gazete kararıyla Para Politikaları Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atandı. Prof. Dr. Yusuf Tuna, İstanbul Ticaret Üniversitesinde İşletme Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Rektör danışmanı olarak görev yapmıştır.

Merkez Bankası Para Politikası Üyeliğine atanan Prof. Dr. Yusuf Tuna, Ankara İ.T.İ.A. Mali Bilimler ve Muhasebe Yüksek Okulu Ekonomi-Maliye bölümünden mezun oldu. Akademik hayatına 1982'de İstanbul Üniversitesi'nde asistan olarak başlayan Tuna, 1988'de doktorasını tamamladı. TMSF ve BDDK kurul üyelikleri görevinde bulundu.

Yeni Para Politikası Kurulu Üyesi Yusuf Tuna hakkında henüz bir bilgi bulunmamazken detaylar haberimizde yer alacaktır...

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı. Kararnameye göre Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen, Dr. Uğur Namık Küçük ve Para Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Yerlerine ise Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na Taha Çakmak, Para Politikaları Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.

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Prof. Dr. Yusuf Tuna kimdir? Para Politikası Kurulu üyesi Yusuf Tuna kaç yaşında, nereli?
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