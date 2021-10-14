Serdar Aziz’e Edgar Davids modeli! Trabzonspor deplasmanında özel gözlükle...

Göz kapağında yırtılma olan ve gözü hafif hasar gören tecrübeli oyuncunun pazar günü sahada olması için yoğun çaba sarf ediliyor. Serdar için daha önce Edgar Davids ve Beşiktaşlı Montero'nun Atletico Madrid'de yaptığı gibi özel gözlük tasarlandı.