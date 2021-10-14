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Giriş Tarihi: 14.10.2021 08:49

Serdar Aziz'e Edgar Davids modeli! Trabzonspor deplasmanında özel gözlükle...

VOLKAN DEMİR
Serdar Aziz’e Edgar Davids modeli! Trabzonspor deplasmanında özel gözlükle...

Uzun süre sonra milli takıma çağrılan Serdar Aziz'e nazar değdi. Norveç karşılaşmasının ikinci yarısında girdiği bir ikili mücadele sonrasında yüzüne darbe alan ve sakatlanan Serdar Aziz'in Trabzonspor deplasmanında oynaması için büyük çaba harcanıyor. Serdar Aziz'in sahada olabilmesi için çözüm üretiliyor.

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz, Norveç maçının 65. dakikasında Thorsby'nin faulüyle gözünden sakatlanmış ve milli takım kadrosundan çıkarılmıştı. Serdar Aziz'in özel bir gözlükle Trabzonspor deplasmanında sahada olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de zorlu Trabzon deplasmanı öncesi stoperdeki belirsizlik sürüyor. 12 Eylül'de yaşadığı sakatlıktan yeni kurtulan Marcel Tisserand dün ilk kez idmanın tamamında takımla çalıştı. Serdar Aziz ise Milli Takım'da yaşadığı sakatlıkla uğraşıyor.

Göz kapağında yırtılma olan ve gözü hafif hasar gören tecrübeli oyuncunun pazar günü sahada olması için yoğun çaba sarf ediliyor. Serdar için daha önce Edgar Davids ve Beşiktaşlı Montero'nun Atletico Madrid'de yaptığı gibi özel gözlük tasarlandı.

Bu gözlüğün özelliği darbeye dayanıklı olması. Böylelikle Serdar, gözündeki probleme rağmen antrenmanlara çıkabilecek. İdmanlarda Serdar'ın gözlüklü performansı test edilecek.

30 yaşındaki oyuncu herhangi bir problem yaşamazsa Trabzon'da gözlükle sahada olacak.

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Serdar Aziz'e Edgar Davids modeli! Trabzonspor deplasmanında özel gözlükle...
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