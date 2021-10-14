Son dakika: Demba Ba’dan 7 sene sonra gelen itiraf: ’Her masal mutlu sonla bitmez!’

Son dakika haberi... Chelsea'den Beşiktaş'a geldiği dönemde kariyer sezonunu geçiren Demba Ba, adına besteler yapılmıştı. Beşiktaş'tan Çin'e transfer olan Demba Ba, daha sonra yeniden siyah beyazlı camiaya geri döndü. Şenol Güneş'in ikinci senesinde kazanılan şampiyonlukta kadroda yer alan Demba Ba'dan seneler sonra itiraf geldi.
Bu yaz başında futbolu bırakan Demba Ba, o dönem bir şekilde Manchester City'nin şampiyonluğunu getirmişti.
Onların hayallerini yıktık, bu gerçekten hoşlanmadık ama kazanmaktan da keyif aldık.'
Demba Ba üzgün olup olmadığı hakkında bir soruya da şu yanıtı verdi:
'Hayır üzgün değilim, çünkü bu bir oyun.'
'BÜTÜN HİKAYELER MASALLARDAKİ GİBİ BİTMEZ'
Demba Ba o günden sonra büyük problemler yaşayan Steven Gerrard hakkında da konuştu: 'Sen hata yaparsın diğerleri de avantaj sağlar.
Steven Gerrard gerçekten futbol dünyası için muazzam işler yaptı ama ne yazık ki hayat bu. Bütün hikayeler masallardaki gibi bitmez.'
2013-2014 sezonunda Premier Lig şampiyonu Manchester City oldu. Liverpool o dönem şampiyonluğa çok yaklaşmıştı.
Hoffenheim, West Ham United, Newcastle United gibi takımlarda oynadıktan sonra 8.50 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olan Demba Ba, burada başarılı bir performans gösterse de önündeki golcüleri geçemedi ve takımdan ayrılmak zorunda kaldı.
Demba Ba, Başakşehir'in kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerden biriydi. Başarılı oyuncu Süper Lig'de oynadığı 103 maçta 46 gol attı.