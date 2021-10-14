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Giriş Tarihi: 14.10.2021 15:06 Son Güncelleme: 14.10.2021 15:13

Son dakika: Demba Ba'dan 7 sene sonra gelen itiraf: 'Her masal mutlu sonla bitmez!'

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Demba Ba’dan 7 sene sonra gelen itiraf: ’Her masal mutlu sonla bitmez!’

Türkiye'de bir döneme damga vuran Demba Ba'dan seneler sonra itiraf geldi! Son dakika haberine göre Demba Ba, İngiliz medyasına açıklamalarda bulundu. Ülkemizde hem Beşiktaş hem de Başakşehir formasıyla şampiyonluğa ulaşan Demba Ba, Türkiye'deki son senesinde tartışmalara neden olmuştu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Chelsea'den Beşiktaş'a geldiği dönemde kariyer sezonunu geçiren Demba Ba, adına besteler yapılmıştı. Beşiktaş'tan Çin'e transfer olan Demba Ba, daha sonra yeniden siyah beyazlı camiaya geri döndü. Şenol Güneş'in ikinci senesinde kazanılan şampiyonlukta kadroda yer alan Demba Ba'dan seneler sonra itiraf geldi.

Son dakika: Demba Ba’dan 7 sene sonra gelen itiraf: ’Her masal mutlu sonla bitmez!’

2014'TEKİ O AN LİVERPOOL'A PAHALIYA PATLAMIŞTI!

2014 yılında namağlup Liverpool, Chelsea ile karşılaştı. Anfield'daki maçı Chelsea 2-0 kazandı.

Liverpool kaptanı Steven Gerrard'ın birden kayması ve Demba Ba'nın pozisyonun devamında top ağlara göndermesi uzun süre konuşulmuştu.

Son dakika: Demba Ba’dan 7 sene sonra gelen itiraf: ’Her masal mutlu sonla bitmez!’

Bu yaz başında futbolu bırakan Demba Ba, o dönem bir şekilde Manchester City'nin şampiyonluğunu getirmişti.

Son dakika: Demba Ba’dan 7 sene sonra gelen itiraf: ’Her masal mutlu sonla bitmez!’

The Atletic'e konuşan Demba Ba, 'İnsanlar hala bunun hakkında konuşuyor, gerçekten çok ilginç. Liverpool adına travmatik bir andı.

Son dakika: Demba Ba’dan 7 sene sonra gelen itiraf: ’Her masal mutlu sonla bitmez!’

Onların hayallerini yıktık, bu gerçekten hoşlanmadık ama kazanmaktan da keyif aldık.'

Son dakika: Demba Ba’dan 7 sene sonra gelen itiraf: ’Her masal mutlu sonla bitmez!’

Demba Ba üzgün olup olmadığı hakkında bir soruya da şu yanıtı verdi:

'Hayır üzgün değilim, çünkü bu bir oyun.'

Son dakika: Demba Ba’dan 7 sene sonra gelen itiraf: ’Her masal mutlu sonla bitmez!’

'BÜTÜN HİKAYELER MASALLARDAKİ GİBİ BİTMEZ'

Demba Ba o günden sonra büyük problemler yaşayan Steven Gerrard hakkında da konuştu: 'Sen hata yaparsın diğerleri de avantaj sağlar.

Son dakika: Demba Ba’dan 7 sene sonra gelen itiraf: ’Her masal mutlu sonla bitmez!’

Steven Gerrard gerçekten futbol dünyası için muazzam işler yaptı ama ne yazık ki hayat bu. Bütün hikayeler masallardaki gibi bitmez.'

Son dakika: Demba Ba’dan 7 sene sonra gelen itiraf: ’Her masal mutlu sonla bitmez!’

2013-2014 sezonunda Premier Lig şampiyonu Manchester City oldu. Liverpool o dönem şampiyonluğa çok yaklaşmıştı.

Son dakika: Demba Ba’dan 7 sene sonra gelen itiraf: ’Her masal mutlu sonla bitmez!’

Steven Gerrard'ın Liverpool kariyerinde kazanamadığı tek kupa Premier Lig şampiyonluğuydu...

Son dakika: Demba Ba’dan 7 sene sonra gelen itiraf: ’Her masal mutlu sonla bitmez!’

Hoffenheim, West Ham United, Newcastle United gibi takımlarda oynadıktan sonra 8.50 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer olan Demba Ba, burada başarılı bir performans gösterse de önündeki golcüleri geçemedi ve takımdan ayrılmak zorunda kaldı.

Son dakika: Demba Ba’dan 7 sene sonra gelen itiraf: ’Her masal mutlu sonla bitmez!’

2014 yılında Beşiktaş'a transfer olan Demba Ba bir sezonda muhteşem bir performans göstererek Çin kulübü Shenhua'nın yolunu tuttu.

İkinci Beşiktaş kariyerinde şampiyonluk kazanan Senegalli golcü, Süper Lig'de Göztepe ve Medipol Başakşehir formaları da giydi.

Son dakika: Demba Ba’dan 7 sene sonra gelen itiraf: ’Her masal mutlu sonla bitmez!’

Demba Ba, Başakşehir'in kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan isimlerden biriydi. Başarılı oyuncu Süper Lig'de oynadığı 103 maçta 46 gol attı.

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Son dakika: Demba Ba'dan 7 sene sonra gelen itiraf: 'Her masal mutlu sonla bitmez!'
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