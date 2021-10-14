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Giriş Tarihi: 14.10.2021 13:13 Son Güncelleme: 14.10.2021 13:21

Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini Ali Şansalan yönetecek

Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini Ali Şansalan yönetecek

Son dakika... Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren derbide düdük çalacak hakem de belli oldu. Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini Ali Şansalan yönetecek.

Son dakika... Süper Lig'in 9. haftası zirveyi yakından ilgilendiren dev derbiye sahne olacak. 19 puanla lider durumda olan Fenerbahçe, 18 puanla ikinci sırada bulunan Trabzonspor'a konuk olacak. Haftanın en kritik karşılaşmasında Ali Şansalan düdük çalacak.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Pazar günü Trabzonspor'un, Fenerbahçe'yi konuk edeceği önemli karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.



9'uncu haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

CUMA

20.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

CUMARTESİ

13.30 GZT Giresunspor - Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar
16.00 Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Adana Demirspor - Öznür Kablo Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

PAZAR

13.30 Kasımpaşa - Göztepe: Cüneyt Çakır
16.00 Altay - Vavacars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
16.00 Galatasaray - İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan

PAZARTESİ

20.00 Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK: Zorbay Küçük
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Kayserispor: Ümit Öztürk

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Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe derbisini Ali Şansalan yönetecek
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