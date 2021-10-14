Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 14 Ekim 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son depremler… Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde meydana gelen depremler son dakika olarak kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Ülkemizin fay hatları üzerinde yer almasından dolayı sık sık depremlerin yaşanması deprem konusuna vurgu yaparken AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi sitesinde güncel olarak son depremler listesini yayınlıyor. İşte 14 Ekim 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
...TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.10.14 20:30:23 38.5870 39.5092 5.0 -.- 2.6 -.- KORUCU-(ELAZIG) İlksel 2021.10.14 20:30:07 35.1742 25.2680 7.3 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.14 20:25:47 35.7403 31.5428 9.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2021.10.14 20:02:23 35.1267 25.3148 9.8 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.14 19:52:57 37.4792 30.5595 7.2 -.- 1.8 -.- SEYDIKOY-BUCAK (BURDUR) İlksel 2021.10.14 19:21:48 38.8012 27.6160 16.5 -.- 1.6 -.- AZIMLI-SARUHANLI (MANISA) İlksel 2021.10.14 18:44:33 35.2862 25.3400 5.4 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.14 18:23:26 36.3750 27.2138 5.4 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.10.14 18:03:30 35.1405 25.2280 2.3 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.14 17:22:13 36.2813 27.0873 7.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2021.10.14 17:08:57 37.7455 30.1892 15.3 -.- 1.9 -.- ARDICLI-KECIBORLU (ISPARTA) İlksel 2021.10.14 16:20:56 35.7930 27.2662 7.8 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel 2021.10.14 16:12:21 39.9475 39.6140 13.4 -.- 2.3 -.- GUNBATUR-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel 2021.10.14 14:56:40 36.9412 27.4250 2.0 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.14 14:48:09 39.1898 41.3493 17.9 -.- 2.2 -.- YILANLI-VARTO (MUS) İlksel 2021.10.14 14:42:04 38.6997 26.6112 4.3 -.- 2.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2021.10.14 13:36:23 39.1333 27.6160 5.0 -.- 1.3 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel 2021.10.14 12:50:39 41.1547 44.0068 11.6 -.- 2.2 -.- GURCISTAN İlksel 2021.10.14 12:07:32 38.1772 27.4565 26.2 -.- 1.1 -.- TASKESIK-TORBALI (IZMIR) İlksel 2021.10.14 12:03:58 39.3683 27.6432 5.3 -.- 1.3 -.- SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel 2021.10.14 11:57:03 37.0553 28.1898 4.7 -.- 1.8 -.- KIRAN-(MUGLA) İlksel 2021.10.14 11:53:54 37.8538 29.6887 5.6 -.- 1.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel 2021.10.14 11:51:14 41.0768 43.9267 19.9 -.- 2.4 -.- GURCISTAN İlksel 2021.10.14 11:14:35 39.9047 28.8247 0.0 -.- 2.0 -.- DUNDAR-ORHANELI (BURSA) İlksel 2021.10.14 11:10:34 33.9068 26.4195 9.3 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.14 10:50:44 37.0598 28.1555 6.8 -.- 1.9 -.- SARNICKOY-(MUGLA) İlksel 2021.10.14 10:26:41 40.4365 29.2982 0.0 -.- 1.2 -.- GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA) İlksel 2021.10.14 10:15:57 36.6642 28.2162 59.1 -.- 1.4 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel 2021.10.14 10:07:06 36.4807 27.1065 11.9 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.10.14 06:20:08 36.9902 27.7155 10.5 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2021.10.14 06:14:55 36.4753 27.2012 9.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2021.10.14 06:14:20 38.4027 29.9597 5.0 -.- 2.2 -.- KAVAKALANI-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından duyurulan Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ