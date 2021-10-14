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Giriş Tarihi: 14.10.2021 21:33

Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 14 Ekim 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 14 Ekim 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Ülkemizde yaşanan son depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından duyuruluyor. Son zamanlarda yaşanan artçı depremler vatandaşların en son nerede deprem oldu sorusuna yanıt aramasına neden olurken 14 Ekim 2021 son depremler listesi de yayınlandı. Güncel olarak depremin şiddeti, enlemi ve boylamı merak ediliyor. Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 14 Ekim 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son depremler… Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde meydana gelen depremler son dakika olarak kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Ülkemizin fay hatları üzerinde yer almasından dolayı sık sık depremlerin yaşanması deprem konusuna vurgu yaparken AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi sitesinde güncel olarak son depremler listesini yayınlıyor. İşte 14 Ekim 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

SON DEPREMLER 14 EKİM 2021

...TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.10.14 20:30:23  38.5870   39.5092        5.0      -.-  2.6  -.-   KORUCU-(ELAZIG)                                   İlksel
2021.10.14 20:30:07  35.1742   25.2680        7.3      -.-  1.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.10.14 20:25:47  35.7403   31.5428        9.5      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.10.14 20:02:23  35.1267   25.3148        9.8      -.-  3.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.10.14 19:52:57  37.4792   30.5595        7.2      -.-  1.8  -.-   SEYDIKOY-BUCAK (BURDUR)                           İlksel
2021.10.14 19:21:48  38.8012   27.6160       16.5      -.-  1.6  -.-   AZIMLI-SARUHANLI (MANISA)                         İlksel
2021.10.14 18:44:33  35.2862   25.3400        5.4      -.-  2.7  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.10.14 18:23:26  36.3750   27.2138        5.4      -.-  2.0  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.10.14 18:03:30  35.1405   25.2280        2.3      -.-  2.4  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2021.10.14 17:22:13  36.2813   27.0873        7.6      -.-  2.0  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.10.14 17:08:57  37.7455   30.1892       15.3      -.-  1.9  -.-   ARDICLI-KECIBORLU (ISPARTA)                       İlksel
2021.10.14 16:20:56  35.7930   27.2662        7.8      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.10.14 16:12:21  39.9475   39.6140       13.4      -.-  2.3  -.-   GUNBATUR-KELKIT (GUMUSHANE)                       İlksel
2021.10.14 14:56:40  36.9412   27.4250        2.0      -.-  2.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2021.10.14 14:48:09  39.1898   41.3493       17.9      -.-  2.2  -.-   YILANLI-VARTO (MUS)                               İlksel
2021.10.14 14:42:04  38.6997   26.6112        4.3      -.-  2.6  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.10.14 13:36:23  39.1333   27.6160        5.0      -.-  1.3  -.-   ADIL-SOMA (MANISA)                                İlksel
2021.10.14 12:50:39  41.1547   44.0068       11.6      -.-  2.2  -.-   GURCISTAN                                         İlksel
2021.10.14 12:07:32  38.1772   27.4565       26.2      -.-  1.1  -.-   TASKESIK-TORBALI (IZMIR)                          İlksel
2021.10.14 12:03:58  39.3683   27.6432        5.3      -.-  1.3  -.-   SAVASTEPE (BALIKESIR)                             İlksel
2021.10.14 11:57:03  37.0553   28.1898        4.7      -.-  1.8  -.-   KIRAN-(MUGLA)                                     İlksel
2021.10.14 11:53:54  37.8538   29.6887        5.6      -.-  1.5  -.-   CARDAK (DENIZLI)                                  İlksel
2021.10.14 11:51:14  41.0768   43.9267       19.9      -.-  2.4  -.-   GURCISTAN                                         İlksel
2021.10.14 11:14:35  39.9047   28.8247        0.0      -.-  2.0  -.-   DUNDAR-ORHANELI (BURSA)                           İlksel
2021.10.14 11:10:34  33.9068   26.4195        9.3      -.-  3.1  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2021.10.14 10:50:44  37.0598   28.1555        6.8      -.-  1.9  -.-   SARNICKOY-(MUGLA)                                 İlksel
2021.10.14 10:26:41  40.4365   29.2982        0.0      -.-  1.2  -.-   GEDELEK-ORHANGAZI (BURSA)                         İlksel
2021.10.14 10:15:57  36.6642   28.2162       59.1      -.-  1.4  -.-   BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 İlksel
2021.10.14 10:07:06  36.4807   27.1065       11.9      -.-  2.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.10.14 06:20:08  36.9902   27.7155       10.5      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2021.10.14 06:14:55  36.4753   27.2012        9.2      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.10.14 06:14:20  38.4027   29.9597        5.0      -.-  2.2  -.-   KAVAKALANI-CIVRIL (DENIZLI)                       İlksel

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından duyurulan Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 14 Ekim 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
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