Son depremler: Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 14 Ekim 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son depremler… Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde meydana gelen depremler son dakika olarak kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Ülkemizin fay hatları üzerinde yer almasından dolayı sık sık depremlerin yaşanması deprem konusuna vurgu yaparken AFAD ve Kandilli Rasathanesi resmi sitesinde güncel olarak son depremler listesini yayınlıyor. İşte 14 Ekim 2021 Kandilli ve AFAD son depremler listesi