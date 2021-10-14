Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Ekim Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgula

Süper Loto sonuçları son dakika haberi olarak MPİ tarafından açıklanacak. Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar MPİ canlı ve noter huzurunda gerçekleşecek olan çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Yaklaşık 5-6 dakika süren çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemleri "millipiyangoonline.com" adresinde olacak. Peki Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Ekim Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında bugün (14 Ekim 2021 Perşembe) MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belirlenecek olup MPİ Süper Loto sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;
Süper Loto çekilişi saat 21.30'da yapılacak. Bilet numaranız ile sonuç ekranından ikramiye sonucunuzu online olarak aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.
SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Loto'nun 12 Ekim Salı günkü çekilişinde kazandıran numaralar:
09 15 17 18 32 43
Süper Loto'da 6 bilen çıkmadı. Büyük ikramiyenin devrettiği şans oyununda, 5 bilen 24 kişi 14.979,30 TL, 4 bilen bin 180 kişi 473,90 TL, 3 bilen 26 bin 114 kişi 26,00 TL ve 2 bilen 241 bin 838 kişi 2,95 TL kazandı.
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.