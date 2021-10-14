Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Ekim Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgula
Giriş Tarihi: 14.10.2021 18:32

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Ekim Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgula

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Ekim Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgula

Milli Piyango İdaresi tarafından Süper Loto sonuçları erişime açılıyor. Haftanın üç günü MPİ canlı ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonuçları merakla bekleniyor. Kuponlarını dolduran vatandaşlar 14 Ekim MPİ Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. Büyük ikramiyenin 41 milyon 720 bin lirayı bulmasıyla bu haftaki çekilişe ilgi büyük oldu. Akşam saatlerine doğru ise Süper Loto çekilişi sorgulaması arttı. Peki Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Ekim Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı ile tüm detaylar…

Süper Loto sonuçları son dakika haberi olarak MPİ tarafından açıklanacak. Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar MPİ canlı ve noter huzurunda gerçekleşecek olan çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Yaklaşık 5-6 dakika süren çekilişin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemleri "millipiyangoonline.com" adresinde olacak. Peki Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Ekim Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında bugün (14 Ekim 2021 Perşembe) MP TV canlı çekilişiyle şanslı numaraları belirlenecek olup MPİ Süper Loto sonuçları ve MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

Süper Loto çekilişi saat 21.30'da yapılacak. Bilet numaranız ile sonuç ekranından ikramiye sonucunuzu online olarak aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EN SON YAPILAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASILDI?

Süper Loto'nun 12 Ekim Salı günkü çekilişinde kazandıran numaralar:

09 15 17 18 32 43

Süper Loto'da 6 bilen çıkmadı. Büyük ikramiyenin devrettiği şans oyununda, 5 bilen 24 kişi 14.979,30 TL, 4 bilen bin 180 kişi 473,90 TL, 3 bilen 26 bin 114 kişi 26,00 TL ve 2 bilen 241 bin 838 kişi 2,95 TL kazandı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı! 13 Ekim Bilim Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları nedir?
Son dakika haberi: 20 yıllık kinle gelen cinayet şoke etti!
Bursa'da altın akan dere! Elle toplayıp servet kazanıyorlar
Son dakika haberi... 3600 ek göstergede flaş adım! Milyonlarca memuru ilgilendiriyor
YKS 2. ek tercih kılavuzu yayınlandI! ÖSYM 140 puan alanlar için YKS 2. ek tercih tarihleri ne zaman yapılacak?
SON DAKİKA: Erman Toroğlu'ndan o bildiri hakkında olay sözler! 'Kasıtlı karar veren o iki hakem...'
Son dakika: 350 milyon € harcayarak Newcastle United'ı satın alan Prens Selman, Ronaldo'yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...
2022 asgari ücret zammı için geri sayım! HAK-İŞ asgari ücret zam talebini açıkladı
Son dakika haberi: 24 yaşındaki Sena öldürülmeden önce bunları söylemiş: Gofret sana emanet
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 13 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Ekim Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgula
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA