Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Taha Çakmak kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak kaç yaşında ve nereli?
Giriş Tarihi: 14.10.2021 07:14 Son Güncelleme: 14.10.2021 07:14

Taha Çakmak kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak kaç yaşında ve nereli?

Taha Çakmak kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak kaç yaşında ve nereli?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Taha Çakmak, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak atandı. Böylelikle Merkez Bankası’nda 2 Başkan yardımcısı ve 1 Para Politikası Kurulu üyesi görevden alındı. Alınan kararlar son dakika haberi olarak duyurulurken Taha Çakmak kimdir, kaç yaşında, görevleri nelerdir gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Peki Taha Çakmak kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak kaç yaşında, nereli?

Taha Çakmak hayatı ile ilgili sorgulamalar an itibariyle binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Yayınlanan son Resmi Gazete kararına göre Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak, PPK Üyeliğine Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. Peki Taha Çakmak kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak kaç yaşında, nereli?

TAHA ÇAKMAK KİMDİR?

Taha Çakmak 14.10.2021 Resmi Gazete kararıyla Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atandı.

Başkan Yardımcılığı'na atanan Taha Çakmak, Elazığ'da doğdu. 2008'de Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Çakmak, Exeter Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra 10 yıl boyunca THY'de çalıştı. Taha Çakmak, Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü'nün ardından BDDK Başkan Yardımcılığı'na atandı.

Son olarak Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına atanan Taha Çakmak hakkında fazla bilgi bulunmazken detaylar haberimizde yer alacaktır...

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI!

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı. Kararnameye göre Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen, Dr. Uğur Namık Küçük ve Para Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Yerlerine ise Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na Taha Çakmak, Para Politikaları Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.

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Taha Çakmak kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak kaç yaşında ve nereli?
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