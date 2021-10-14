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Giriş Tarihi: 14.10.2021 07:46 Son Güncelleme: 14.10.2021 07:46

Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig 9. Hafta Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig 9. Hafta Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Süper Lig’in 9. Haftası açılış maçında Fenerbahçe, Trabzonspor’a konuk oluyor. Son 5 maçında tek mağlubiyet ve tek beraberliği bulunan sarı-lacivertliler ile 2. sırada yer alan Trabzonspor zirve için kıran kırana bir mücadeleye hazırlanıyor. Öte yandan mücadeleyi televizyonlarından takip etmek isteyen futbolseverler “Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?” şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor. Merak edilen “Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?” sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

2021-2022 Süper Lig sezonu 9. Haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe yeşil sahada kozlarını paylaşacak. 18 puanla 2. sırada yer alan bordo mavililer, 19 puanla 1. sırada yer alan Fenerbahçe liderlik koltuğu mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Diğer taraftan mücadeleyi izlemek heyecanlı anlara ortak olmak isteyenler "Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig Trabzonspor - Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı tüm detayları şöyle;

  • Trabzonspor - Fenerbahçe maçında ilk düdük 17 Ekim 2021 Pazar günü saat 19:00'da çalacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

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Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig 9. Hafta Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
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