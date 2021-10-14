Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Süper Lig 9. Hafta Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

2021-2022 Süper Lig sezonu 9. Haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe yeşil sahada kozlarını paylaşacak. 18 puanla 2. sırada yer alan bordo mavililer, 19 puanla 1. sırada yer alan Fenerbahçe liderlik koltuğu mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Diğer taraftan mücadeleyi izlemek heyecanlı anlara ortak olmak isteyenler "Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor.
Süper Lig Trabzonspor - Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı tüm detayları şöyle;
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