Trabzonspor ile Fenerbahçe’nin liderlik için mücadelesine 3 gün kaldı

- Trabzonspor ile Fenerbahçearasındaki rekabetinbüyüklüğü zatenbiliniyor ama bu kezortada liderlik koltuğuvar. Nasıl bir atmosferbekliyorsunuz?
- Milli ara her zamansürpriz sonuçlaraaçık. Trabzon'daHamsik sakatdöndü, Fenerbahçe'deSerdarAziz'inözel bir gözlüklesahayaçıkmasıbekleniyor.Nasıl birkadro vemücadeleolur?
- Pereira 8 haftadabir yenilgi aldı,Abdullah Avcı yolunayenilgisiz devamediyor. İki hoca açısındannasıl bir 90 dakikaolur?
- Trabzonspor evindeüst üste G.Sarayve Alanya ile beraberekaldı. Bu şanssızlığıkırar mı? Taraftarbaskısı Fenerbahçe'yinasıl etkiler?
İSKENDER GÜNEN
BAKASETAS'A BÜYÜK İŞ DÜŞECEK
Trabzonspor 1. Lig'e çıktığı günden itibaren Fenerbahçe karşılaşmaları koşullar ne olursa olsun mutlak kazanılması gereken bir maç olarak görülmekte. Bu yüzdentaraftarıyla bütünleşen Trabzonspor'unkendi sahasında oynayacağı maçta rakibinegöre bir adım önde olduğugerçeği var. Her iki takımın son durumlarını göz önüne getirdiğimizde azmi ve coşkusu yüksek bir Trabzonspor,F.Bahçe karşısıdasonuca yakın görünüyor.
Hamsik'in yokluğu dezavantaj
Hamsik Trabzonspor için orta alanda oyunun temposunu ayarlayan ve de takıma liderlik yapan bir isim. Olmaması büyükdezavantaj. Yerine Siopis yeralacaktır. Siopis ve Berat, orta alanda mücadele gücü yüksek iki isim. Yalnız Hamsik gibi öne çabuk oynayan ve de genellikle Nwakaeme ile birlikte ikili oyunlarla rakibin sağ kenarından atak girişimleriyle katkı yapan oyuncu değiller. Burada da bütün yük Bakasetas'a düşmekte. Sezon başındanberi Bakasetas vuruştekniği ve asistleriyle büyükkatkı verdi. Bu maçta da göstereceği performans sonuca etki edecektir. Kilidi Bakasetas ileNwakaeme açacaktır.
Yerleşme hatasına çözüm şart
Abdullah Avcı oyunu nasıl bir strateji ile oynayacak bunu bilmek olası değil. Yalnız sezon başından beri Fenerbahçe set oyununakarşı pozisyon üretmede sorunlaryaşıyor. Hatayspor karşılaşması bu maç için örnek olabilir mi? Eğer Trabzonspor rakibe baskı kurduğu anlarda gereksiz top kayıpları yaparsa Fenerbahçe öne çabuk çıktığıanlarda pozisyon üretebilir. Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın savunmadaki yerleşme hatalarına da çözüm üretmesi gerek.
Konsantrasyonu kaybediyorlar
Trabzonspor deplasmanlarda kendi sahasındaki performanstan farklı bir yapı içinde. Geçen yıl olduğu gibi bu sezon da aynı görüntüler ortaya çıkmakta. Evindeise Alanyaspor ve G.Saray maçlarındakayıp 4 puan var. Bunun en önemli nedenlerinden birisi basitgol yeme hastalığı. Geriye düşülünce, takımın oyunda konsantrasyonu ve de futbolcuların öz güveni büyük yara alıyor.
GÜRCAN BİLGİÇ
HÜCUMUN LİDERİ MESUT ÖZİL OLACAK
Büyük maçların şifresinde "Yenilmemek" vardır. Kendi sahanda da oynasan, teknik adamlar öncelikli planı bunun üzerine kurarlar. Kaybetmeksadece puan olarak değilmoral açısından da ilerleyenhaftalar için ağır darbedir. Abdullah hoca, tribün rüzgârını elbette kullanmak isteyecek. Bir oyunu var ve bunu rakibine dikte etmeye çalışacak. Aslında Fenerbahçe'nin de istediği bu. Pereira topu rakibe vermeyi seviyor. Bu noktadan bakıldığı zaman oyun Trabzon'da olacak ama skor Fenerbahçe'ye yakın gözüküyor.
Oyunu kurgulayıp, önlem alacak
Hamsik Trabzon için çok önemli bir kayıp. Sezonbaşından beri iki takımıniki vazgeçilmezi var; Hamsik veGustavo… Trabzonspor'un oyun kurgusu içinde Hamsik'in görevleri, verimliliği ve oyun aklı çok ağır basıyor. Olmaması Fenerbahçe için büyük avantaj. Rakibi sadece Nwakaeme ve Bakasetas üzerinden oyun kurmaya mecbur bırakacak. Fenerbahçe de buna önlem alacaktır. Trabzonspor'un işi kolay değil. Fenerbahçe bu maçta Mesut Özil'i kullanıyor. Rakip kaleye hızlı gitmek istiyorlar. Mesut'un hücumuyönetmesi, boş alana sarkanarkadaşlarını topa yönlendirmesiFenerbahçe için kilit noktası.
Biri pas diğeri kaleyi düşünüyor
Maçın dengeli geçeceğini düşünüyorum. Trabzonspor'ungole ulaşma süresi 40,Fenerbahçe'nin ise 26 saniye. Yani pas yapan bir takımla bir an önce rakip kaleye gitmek isteyen karşılaşacak. Hatay maçında 70'e 30 topu rakibe vermişti Fenerbahçe, buna rağmen 14 pozisyon buldu, 2 gol attı. Bu maçta da böyle bir görüntü izleyebiliriz. Abdullah Avcı'nın belki de Siopisile oynayıp, Fenerbahçe'nin hızlıhücumlarına karşı Berat'la birliktebaskı geliştirmesini seyredeceğiz.
Tribünler genç oyuncuları etkiler
Taraftar çok önemli bir faktör. Fenerbahçe genç bir takım. 25-26 yaş ortalaması ile oynuyor. Muhakkak etkileneceklerdir. Trabzonspor'un önünde üst sıralardan bu maçtan sonra sadece Beşiktaş kalacak. Yollarını açmış olacaklar. Bu nedenle Fenerbahçe'nin ilk büyük karşılaşmasındakaybetmemesi önemli.Fenerbahçe kanatlarını iyi savunursarakibini de kilitler. Bu da hızlıhücumlar için elindeki silahlarıdaha güçlü kılar.