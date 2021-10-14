Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin liderlik için mücadelesine 3 gün kaldı
Giriş Tarihi: 14.10.2021

Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin liderlik için mücadelesine 3 gün kaldı

Trabzonspor ile Fenerbahçe’nin liderlik için mücadelesine 3 gün kaldı
Büyük maça bakış

- Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki rekabetin büyüklüğü zaten biliniyor ama bu kez ortada liderlik koltuğu var. Nasıl bir atmosfer bekliyorsunuz?

- Milli ara her zaman sürpriz sonuçlara açık. Trabzon'da Hamsik sakat döndü, Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in özel bir gözlükle sahaya çıkması bekleniyor. Nasıl bir kadro ve mücadele olur?

- Pereira 8 haftada bir yenilgi aldı, Abdullah Avcı yoluna yenilgisiz devam ediyor. İki hoca açısından nasıl bir 90 dakika olur?

- Trabzonspor evinde üst üste G.Saray ve Alanya ile berabere kaldı. Bu şanssızlığı kırar mı? Taraftar baskısı Fenerbahçe'yi nasıl etkiler?

İSKENDER GÜNEN

BAKASETAS'A BÜYÜK İŞ DÜŞECEK

Trabzonspor 1. Lig'e çıktığı günden itibaren Fenerbahçe karşılaşmaları koşullar ne olursa olsun mutlak kazanılması gereken bir maç olarak görülmekte. Bu yüzden taraftarıyla bütünleşen Trabzonspor'un kendi sahasında oynayacağı maçta rakibine göre bir adım önde olduğu gerçeği var. Her iki takımın son durumlarını göz önüne getirdiğimizde azmi ve coşkusu yüksek bir Trabzonspor, F.Bahçe karşısıda sonuca yakın görünüyor.

Hamsik'in yokluğu dezavantaj
Hamsik Trabzonspor için orta alanda oyunun temposunu ayarlayan ve de takıma liderlik yapan bir isim. Olmaması büyük dezavantaj. Yerine Siopis yer alacaktır. Siopis ve Berat, orta alanda mücadele gücü yüksek iki isim. Yalnız Hamsik gibi öne çabuk oynayan ve de genellikle Nwakaeme ile birlikte ikili oyunlarla rakibin sağ kenarından atak girişimleriyle katkı yapan oyuncu değiller. Burada da bütün yük Bakasetas'a düşmekte. Sezon başından beri Bakasetas vuruş tekniği ve asistleriyle büyük katkı verdi. Bu maçta da göstereceği performans sonuca etki edecektir. Kilidi Bakasetas ile Nwakaeme açacaktır.

Yerleşme hatasına çözüm şart
Abdullah Avcı oyunu nasıl bir strateji ile oynayacak bunu bilmek olası değil. Yalnız sezon başından beri Fenerbahçe set oyununa karşı pozisyon üretmede sorunlar yaşıyor. Hatayspor karşılaşması bu maç için örnek olabilir mi? Eğer Trabzonspor rakibe baskı kurduğu anlarda gereksiz top kayıpları yaparsa Fenerbahçe öne çabuk çıktığı anlarda pozisyon üretebilir. Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın savunmadaki yerleşme hatalarına da çözüm üretmesi gerek.

Konsantrasyonu kaybediyorlar
Trabzonspor deplasmanlarda kendi sahasındaki performanstan farklı bir yapı içinde. Geçen yıl olduğu gibi bu sezon da aynı görüntüler ortaya çıkmakta. Evinde ise Alanyaspor ve G.Saray maçlarında kayıp 4 puan var. Bunun en önemli nedenlerinden birisi basit gol yeme hastalığı. Geriye düşülünce, takımın oyunda konsantrasyonu ve de futbolcuların öz güveni büyük yara alıyor.

GÜRCAN BİLGİÇ

HÜCUMUN LİDERİ MESUT ÖZİL OLACAK

Büyük maçların şifresinde "Yenilmemek" vardır. Kendi sahanda da oynasan, teknik adamlar öncelikli planı bunun üzerine kurarlar. Kaybetmek sadece puan olarak değil moral açısından da ilerleyen haftalar için ağır darbedir. Abdullah hoca, tribün rüzgârını elbette kullanmak isteyecek. Bir oyunu var ve bunu rakibine dikte etmeye çalışacak. Aslında Fenerbahçe'nin de istediği bu. Pereira topu rakibe vermeyi seviyor. Bu noktadan bakıldığı zaman oyun Trabzon'da olacak ama skor Fenerbahçe'ye yakın gözüküyor.

Oyunu kurgulayıp, önlem alacak
Hamsik Trabzon için çok önemli bir kayıp. Sezon başından beri iki takımın iki vazgeçilmezi var; Hamsik ve Gustavo… Trabzonspor'un oyun kurgusu içinde Hamsik'in görevleri, verimliliği ve oyun aklı çok ağır basıyor. Olmaması Fenerbahçe için büyük avantaj. Rakibi sadece Nwakaeme ve Bakasetas üzerinden oyun kurmaya mecbur bırakacak. Fenerbahçe de buna önlem alacaktır. Trabzonspor'un işi kolay değil. Fenerbahçe bu maçta Mesut Özil'i kullanıyor. Rakip kaleye hızlı gitmek istiyorlar. Mesut'un hücumu yönetmesi, boş alana sarkan arkadaşlarını topa yönlendirmesi Fenerbahçe için kilit noktası.

Biri pas diğeri kaleyi düşünüyor
Maçın dengeli geçeceğini düşünüyorum. Trabzonspor'un gole ulaşma süresi 40, Fenerbahçe'nin ise 26 saniye. Yani pas yapan bir takımla bir an önce rakip kaleye gitmek isteyen karşılaşacak. Hatay maçında 70'e 30 topu rakibe vermişti Fenerbahçe, buna rağmen 14 pozisyon buldu, 2 gol attı. Bu maçta da böyle bir görüntü izleyebiliriz. Abdullah Avcı'nın belki de Siopis ile oynayıp, Fenerbahçe'nin hızlı hücumlarına karşı Berat'la birlikte baskı geliştirmesini seyredeceğiz.

Tribünler genç oyuncuları etkiler
Taraftar çok önemli bir faktör. Fenerbahçe genç bir takım. 25-26 yaş ortalaması ile oynuyor. Muhakkak etkileneceklerdir. Trabzonspor'un önünde üst sıralardan bu maçtan sonra sadece Beşiktaş kalacak. Yollarını açmış olacaklar. Bu nedenle Fenerbahçe'nin ilk büyük karşılaşmasında kaybetmemesi önemli. Fenerbahçe kanatlarını iyi savunursa rakibini de kilitler. Bu da hızlı hücumlar için elindeki silahları daha güçlü kılar.

EN ÇOK OKUNANLAR

Bursa'da altın akan dere! Elle toplayıp servet kazanıyorlar
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 13 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Gelini Ayat Adsız'ı testereyle parçalara ayırmıştı! Cani kayınpederin ifadesi kan dondurdu
Avrupa'da deprem! 5 ülkeden ortak bildiri: Fiyatlar yüzde 100 arttı
Son dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Son dakika: Victor Nelsson'dan Fatih Terim ve İstanbul sözleri! "Beni en çok çıldırtan..."
İŞKUR KPSS şartsız en az 4 bin TL maaşlı personel alımı: Güncel İŞKUR personel alımı ilanları, şartları ve başvuru tarihleri 2021!
Son dakika! Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti
SON DAKİKA | 13 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Yeni Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte milyonlarca çalışanın merak ettiği asgari ücret zam hesabı
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin liderlik için mücadelesine 3 gün kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA