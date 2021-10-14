Trabzonspor seriyi 10 maça çıkarmak istiyor! Rakip Fenerbahçe...

Deplasmanda 22 maçlık yenilmezlik serisi yakalayarak rekor kıran bordo-mavililer evinde de bu seriyi sürdürmek istiyor.





Son olarak evinde 2020-21 sezonunda 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi söz konusu günden beri sahasında maç kaybetmedi.



Trabzonspor bu sezon ise evinde oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, sahasında Sivasspor'u 2-1 mağlup ederken Galatasaray ile 2-2 ve Alyanyaspor ile de 1-1 berabere kalmıştı. Evinde 5 puan toplayan Trabzonspor, deplasmanda ise 13 puan alarak 18 puan elde etti.