Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayınlandı! Bugün burcunuzda neler var? 14 Ekim 2021 Perşembe

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 14 Ekim 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 14 Ekim 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "PASİF AGRESİF BURÇLAR" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Farklı fikirlere sahip olman etrafına farklı bir bakış açısıyla bakmanı sağlıyor. Eğitim hayatın ile ilgili eksik kaldığını düşündüğün alanlar üzerine yeniden çalışmalara başlıyorsun.
Boğa: Gün yüzüne çıkmış bazı gerçekler ile yüzleşeceksin. Kendine dair değiştirmek istediğin konular üzerine harekete geçeceksin.
İkizler: Yaşadığın dikkat dağınıklığı, bir dizi sakarlıklar yapmana neden olabilir. Kendini toparlamak adına kısa süreli de olsa kabuğuna çekilmek isteyebilirsin.
Yengeç: Başına buyruk davranman çevrendekilerle sorunlara yol açabilir. Her ne kadar tartışmalar yaşasan da isteklerinden vazgeçmeyeceksin.
Aslan: İlişkinde yaşadığın sorunları geride bırakman, ilişkine his anlamında daha farklı bir boyut kazandıracak. Mutluluğu yakaladığını fark edeceksin.
Başak: Zevklerin ile ilgili yaptığın değişiklikler hayatını olumlu yönde etkiliyor. Daha önce kendinde fark etmediğin yetenekleri keşfedeceksin.
Terazi: Sürpriz gelişmeler kafandakileri açığa çıkarabilir. Düşüncelerinin gerçeğe dönüşmesi birtakım tedbirleri de beraberinde getirebilir.
Akrep: Yeni gelişmeler konusunda heyecanını bastıramıyorsun. Aile büyükleri tarafından takdir ediliyor oluşun nedeniyle, rehavete kapılabilirsin.
Yay: Sürekli yanıldığını düşündüğün duyguların konusunda aslında doğru kararlar verdiğini fark edeceksin. Bu durum, duygusal anlamda güçlenmeni de sağlayacak.
Oğlak: İletişimsel kopukluklar, çevrenle bazı yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Sorun olduğunu sandığın konularda aslında düşündüğün gibi önemli bir şey olmadığının farkına geç olmadan varacaksın.
Kova: Geçmiş ile bugün arasında kıyas yapıyorsun. Sana kötü gelen alışkanlıklarını değiştirmeye karar verip, sağlıklı olan rutinleri hedef belirlemeye karar verebilirsin.
Balık: Düşüncelerini yönetmek isterken artı eksi hesaplamalarına girebilirsin. Karar verme zamanın geliyor. Güvendiğin ve sırlarını paylaştığın kişilerin gerçek yüzleriyle beklemediğin bir anda karışılabilirsin.
PASİF AGRESİF BURÇLAR
Davranışlarımız hayatı nasıl yaşamak istediğimizi, kendimize nasıl bir yol haritası çizdiğimizi ve iletişim dilimizdeki detayları gözler önüne serer. Kimimiz duygularını en yüksekte yaşar her anını bütün detaylarıyla anlatarak karşısındaki kişinin de duygularını harekete geçirir, kimimiz de bütün yaşadığı duyguları içinde yaşar, kabuğunda olmayı iletişim kurmamayı tercih eder, hatta yeri geldiğinde tepkilerindeki sertlik şaşırtabilir. İşte bu yazıda da öfke kontrolünde sorun yaşayabilen, Zodyak'ın pasif agresif burçlarını kaleme aldım. Gelin bu burçlar hangileriymiş beraber keşfedelim.
Pasif Agresiflik Nedir?
Bu duygu kişinin ortaya koymaya korktuğu yanlarını bir anda gözler önüne sermesi olarak tanımlanır. Öfkesini, yüksek davranışlarını, uyum sağlayamadığı hislerini beklenmedik anlarda ortaya koyan kişilerde olan bu duygu, özgüvenle, öz güvensizlik arasında ince çizgiyi çeker. Kişinin kendine en güvendiği alanlarda bile korkuları olmasını, bu korkularla yüzleşmesini temsil eder. En nihayetinde duyguların dışa vurumu da bu kişiliği en derinine kadar yansıtır.
Zodyak'ta ki Hangi Burçlar Pasif Agresif Özellikler Gösterir?
Her Elementin Bir Sinirlisi Vardır? Peki Bu Hangisidir?
Ateş Grubunda Koç
İnatçılığı ve zorluğuyla bilinen Zodyak'ın ilk burcu, Ekinokslu ve efsunlu olsa da gözü döndüğü zaman kendisi bile inanamaz yaptıklarına. Sinirli yapısını yaşadığı herhangi bir olaya karşı saklayamayan Koç burçları, savaşta her şey mubahtır sözünün ete kemiğe bürünmüş halini yansıtır.
Su Grubunda Yengeç
Diyaloglarında sivri dili kullanmaktan, kalp kırmaktan ve polemiklerden kaçmak isteyen burçlardan birisi olsa da öfkelendiği anda pasif agresif yanını göstermekten çekinmeyen burçlardan bir tanesidir Yengeçler… Karşısındaki kişiden adım görmediği anda adım atmayan Yengeçler inatçılık konusunda yeterince kalıcıdır. Yaz dönenceli burç olan Yengeçler, mantıksızlığa karşı gelemezler.
Hava Grubunda Terazi
Duygularını tanımlamaktan hoşlanan ve bunu keyifle yapan bir burç olsa da Terazilerin en büyük korkusu olumsuz hisleriyle yüzleşmektir. Dış etmenler tarafından yüzleşmeye zorlandığı anda en saldırgan halini gösterir. Biz seni böyle bilmiyorduk sözünü söyletir kısacası.
Toprak Grubunda Oğlak
Düzenin, disiplinin gediklisi Oğlak burçları, pasif agresifliği yer yer ortaya koyan burçlardan birisidir. Öfkesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de iletişimde olduğu kişilerden beklediği tepkileri görememesi, sorularının cevapsız kalmasıdır. İncindiği anlarda yanında kimse olmazsa, pasif agresiflik duygusunu en çok ortaya koyan burçlardan birisi oluverir.