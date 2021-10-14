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Giriş Tarihi: 14.10.2021 09:22

VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2021-2022 VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2021-2022 VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen ortaöğrenim bursu ile üniversite öğrencilerine verilen yükseköğrenim bursu için başvuru tarihleri belli oldu. VGM burs başvuruları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olup başvuruda bulunmak isteyen adaylar “VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021-2022 VGM burs başvuruları hakkında son bilgiler.

VGM burs başvuru tarihleri geçtiğimiz haftalarda kurum tarafından gelen açıklama doğrultusunda belli oldu. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursu ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verilecek. Burs başvurusunda bulunmak isteyen adaylar ise "VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2021-2022 VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?" sorularına yanıt arıyor. İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs başvuru tarihleri ve sürece yönelik bilgiler.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin VGM burs başvuru işlemleri 15 Ekim 2021 tarihinde başlayacak, 30 Ekim 2021 tarihinde sona erecek.
Üniversite öğrencilerinin ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Yükseköğrenim VGM burs başvuru işlemleri 1 Kasım 2021 tarihinde başlayacak, 15 Kasım 2012 tarihinde sona erecek.

BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.

VGM BURSU NE KADAR?

2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

VGM BURS ŞARTLARI NELERDİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim Eğitim Yardımları ve Yükseköğrenim Bursları için alınan başvurular açık kontenjanlarımız nispetinde, aşağıda belirtilen ilgili mevzuata göre öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.

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VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor? 2021-2022 VGM burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
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