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Giriş Tarihi: 14.10.2021 11:54 Son Güncelleme: 14.10.2021 11:54

SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammında son durum! Yeni Emekli ve memur zammı ne zaman belli olacak, ne kadar ve kaç TL olacak?

SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammında son durum! Yeni Emekli ve memur zammı ne zaman belli olacak, ne kadar ve kaç TL olacak?

Yılda iki kez zamlanan emekli ve memur maaşı Ocak zammı için kritik süreç başladı. Kararın netleşmesine yalnızca son üç enflasyon oranı kaldı. Hal böyleyken “2022 Emekli ve memur ocak zammı ne zaman belli olacak, ne kadar ve kaç TL olacak?” soruları da yanıt aramaya başladı. Şu ana kadar 3 aylık veri açıklanırken, açıklanan oranlar doğrultusunda yapılacak zam tutarı da merakla bekleniyor. İşte 2022 Ocak ayı Emekli ve memur zammı hakkında son dakika gelişmeleri...

Emekli ve memur maaş zammı için geri sayım Ekim ayıyla beraber başladı. Bilindiği üzere yılın ikinci yarısı olan 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak. Hal böyleyken "2022 Emekli ve memur ocak zammı ne zaman belli olacak, ne kadar ve kaç TL olacak?" soruları son üç aylık süreçte gündemdeki yerini aldı. İşte gelecek sene için Ocak ayı emekli memur zammı ile ilgili son dakika gelişmelerinin detayları...

Emekli ve memur ocak zammı için ilk verileri geldi: 2022 emekli ocak zammı ne kadar, kaç TL olacak?

6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak.Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 5 zam alırken, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa ayrıca fark da alacak. Yüzde 3'ü aşan kısım enflasyon farkını gösterecek.

EMEKLİ OCAK ZAMMI İÇİN KRİTİK VERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül'de yüzde 1.25 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 3 aylık döneminin verisi belli oldu.

Emekli ve memur ocak zammı için ilk verileri geldi: 2022 emekli ocak zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 4.23 olarak gerçekleşti. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.23 görünürken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3'lük zam oranı aşıldığı için fark çıktı.

Memur ve emekli ocak zam oranı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli ve memur ocak zammı hesaplama 2021!

Yüzde 5'lik Ocak artışına ilaveten 3 ayda yüzde 1.23 enflasyon farkı oluştu. Kesin oranlar için geriye 3 veri kaldı.Ekim, Kasım, Aralık enflasyonu eklenecek, 15 milyonu aşkın memur ve emeklinin zam oranı belli olacak.

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SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammında son durum! Yeni Emekli ve memur zammı ne zaman belli olacak, ne kadar ve kaç TL olacak?
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