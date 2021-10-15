15 Ekim Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? 15 Ekim ATV, TRT 1, Star TV, Show TV, Kanal D yayın akışı!

Her hafta Cuma günü ekrana gelen diziler, filmler ve programlar bugün de televizyon izleyicilerinin beğenisine sunulacak. Bu akşam reyting sıralaması için birbiriyle yarışacak olan diziler, 15 Ekim Cuma TV yayın akışı ile belli oldu. İzleyicilerin bugün televizyonda ne var sorusuyla araştırdığı konu haberimizde yanıt buluyor. 15 Ekim ATV, TRT 1, Star TV, Show TV, Kanal D yayın akışı ile bugün oynayacak diziler haberimizde.
15 EKİM CUMA 2021 BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?
İşte bu akşam ekrana gelecek dizi ve filmler listesi ile kanalların televizyon yayın akışları!
ATV YAYIN AKIŞI
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
00:20 Kardeşlerim
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
12:15 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Yargı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Ada Masalı
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Eyvah Eyvah
22:30 Eyvah Eyvah
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:05 Tek Yürek
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30 Kalk Gidelim
13:00 Bizim Köyün Kızları
16:30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kıbrıs Zafere Doğru
02:25 Bizim Köyün Kızları
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