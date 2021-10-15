Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 15 Ekim Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? 15 Ekim ATV, TRT 1, Star TV, Show TV, Kanal D yayın akışı!
Giriş Tarihi: 15.10.2021 15:47

15 Ekim Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? 15 Ekim ATV, TRT 1, Star TV, Show TV, Kanal D yayın akışı!

15 Ekim Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? 15 Ekim ATV, TRT 1, Star TV, Show TV, Kanal D yayın akışı!

Cuma akşamını televizyon başında geçirmeyi planlayan pek çok vatandaş, bu akşam ekrana gelecek diziler ve programları araştırıyor. Haftanın yorgunluğunu ekran karşısında atmak isteyenler, “bugün televizyonda ne var, hangi diziler ve yapımlar oynayacak?” sorusuyla araştırma yapıyor. 15 Ekim Cuma TV yayın akışı ile bugünkü dizi ve filmler listesi belli oldu. İşte 15 Ekim ATV, TRT 1, Star TV, Show TV, Kanal D yayın akışı!

Her hafta Cuma günü ekrana gelen diziler, filmler ve programlar bugün de televizyon izleyicilerinin beğenisine sunulacak. Bu akşam reyting sıralaması için birbiriyle yarışacak olan diziler, 15 Ekim Cuma TV yayın akışı ile belli oldu. İzleyicilerin bugün televizyonda ne var sorusuyla araştırdığı konu haberimizde yanıt buluyor. 15 Ekim ATV, TRT 1, Star TV, Show TV, Kanal D yayın akışı ile bugün oynayacak diziler haberimizde.

15 EKİM CUMA 2021 BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR?

İşte bu akşam ekrana gelecek dizi ve filmler listesi ile kanalların televizyon yayın akışları!

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

00:20 Kardeşlerim

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

12:15 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

00:15 Yargı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Ada Masalı

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Eyvah Eyvah

22:30 Eyvah Eyvah

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:05 Tek Yürek

09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:30 Kalk Gidelim

13:00 Bizim Köyün Kızları

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kıbrıs Zafere Doğru

02:25 Bizim Köyün Kızları

15 EKİM 2021 CUMA TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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15 Ekim Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? 15 Ekim ATV, TRT 1, Star TV, Show TV, Kanal D yayın akışı!
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