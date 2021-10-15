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Giriş Tarihi: 15.10.2021 20:01 Son Güncelleme: 15.10.2021 20:01

15 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 15 Ekim korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

15 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 15 Ekim korona tablosu ile Türkiye’de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

Ülkemizde ve dünyada 1 yıldan fazla süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Pandeminin ilk vakasından bugüne kadar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılan güncel Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre 30 bin 694 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıkmasıyla tedavi süreci başlatıldı. Bugünkü Türkiye corona virüsü tablosu vaka-vefat rakamları merak konusu olarak “15 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?” sorusu üzerinden araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Merak edilen 15 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.

15 Ekim koronavirüs tablosu son dakika haberi olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü en son Türkiye corona virüsü vaka - vefat tablosu verileri merak konusu olarak Sağlık Bakanlığı son dakika 15 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılarak bilgi edinilmeye çalışılıyor.

SON DAKİKA: 15 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNCEL TÜRKİYE VAKA VE VEFAT SAYILARI

15 Ekim korona tablosu verilerinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla açıklandı. Bugünkü güncel Türkiye vaka-vefat rakamları şöyle;

15 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 30 bin 694

VEFAT SAYISI: 181

İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 513

14 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 30 bin 706

VEFAT SAYISI: 203

İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 461

13 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 31 bin 248

VEFAT SAYISI: 236

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 331



12 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 33 bin 860

VEFAT SAYISI: 237

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 110

11 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 30 bin 563

VEFAT SAYISI: 188

İYİLEŞEN SAYISI: 33 bin 861

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15 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 15 Ekim korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu?
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