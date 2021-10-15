15 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 15 Ekim korona tablosu ile Türkiye’de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

15 Ekim koronavirüs tablosu son dakika haberi olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü en son Türkiye corona virüsü vaka - vefat tablosu verileri merak konusu olarak Sağlık Bakanlığı son dakika 15 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılarak bilgi edinilmeye çalışılıyor.
15 Ekim korona tablosu verilerinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla açıklandı. Bugünkü güncel Türkiye vaka-vefat rakamları şöyle;
VAKA SAYISI: 30 bin 694
VEFAT SAYISI: 181
İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 513
VAKA SAYISI: 30 bin 706
VEFAT SAYISI: 203
İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 461
VAKA SAYISI: 31 bin 248
VEFAT SAYISI: 236
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 331
VAKA SAYISI: 33 bin 860
VEFAT SAYISI: 237
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 110
VAKA SAYISI: 30 bin 563
VEFAT SAYISI: 188
İYİLEŞEN SAYISI: 33 bin 861