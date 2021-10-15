29 Ekim tatil mi, hangi güne denk geliyor? 2021 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün olacak ve resmi tatil mi?

2021 yılının son milli bayramı olan 29 Ekim için geri sayım başladı. Bu tarihte tatil yapmayı planlayan pek çok kişi 29 Ekim tatil mi, resmi tatil olacak mı gibi sorulara yanıt arıyor. Ayrıca 29 Ekim hangi güne denk geliyor sorusu da gündemdeki yerini koruyor. 2021 yılında Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün olacak sorusunun yanıtı ve yılın son tatiline ilişkin merak edilenler haberimizde.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR VE TATİL Mİ?

29 Ekim 1925 yılından beri her yıl Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil oluyor. Bu yıl Cuma gününe denk gelen 29 Ekim'de de resmi tatil nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Bankalar, okullar, noterler, PTT'ler, kargolar ve devlet daireleri 29 Ekim'de faaliyette olmayacak.