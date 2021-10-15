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Giriş Tarihi: 15.10.2021 12:31

Altın fiyatları tavan yaptı! Altın ne kadar, kaç TL, yükselmeye devam edecek mi?

Altın fiyatları tavan yaptı! Altın ne kadar, kaç TL, yükselmeye devam edecek mi?

Altın fiyatları son dönemde yaşadığı yukarı yönlü hareketle binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Gerek gram fiyatı gerekse çeyrek fiyatında son zamanların rekorunu kıran yatırım aracının alış ve satış fiyatları bu kapsamda araştırma konusu haline geliyor. Hal böyleyken “15 Ekim bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte canlı ve güncel rakamlarla altın fiyatları gelişmeleri...

Son dakika altın fiyatları... Altının gram fiyatının 530 TL'yi aşmasının ardından yatırımcılar gün içerisinde rakamları yakından takip ediyor. Öte yandan alış ve satış fiyatı üzerindeki gelişmelerle beraber "Altın yükselmeye devam edecek mi, düşecek mi?" soruları yatırımlarını doğru yönlendirmek isteyenlerin gündem maddesi. İşte çeyrek ve gram altın fiyatları gibi tüm detaylar...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 473,41

SATIŞ: 491,72

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.442,00

SATIŞ: 3.504,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.453,00

SATIŞ: 3.505,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.329,53

SATIŞ: 3.395,02

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.700,00

SATIŞ: 1.733,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 849,00

SATIŞ: 867,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 525,87

SATIŞ: 525,95

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Altın fiyatları tavan yaptı! Altın ne kadar, kaç TL, yükselmeye devam edecek mi?
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