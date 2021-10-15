Son dakika altın fiyatları... Altının gram fiyatının 530 TL'yi aşmasının ardından yatırımcılar gün içerisinde rakamları yakından takip ediyor. Öte yandan alış ve satış fiyatı üzerindeki gelişmelerle beraber "Altın yükselmeye devam edecek mi, düşecek mi?" soruları yatırımlarını doğru yönlendirmek isteyenlerin gündem maddesi. İşte çeyrek ve gram altın fiyatları gibi tüm detaylar...