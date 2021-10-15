Son dakika altın fiyatları... Altının gram fiyatının 530 TL'yi aşmasının ardından yatırımcılar gün içerisinde rakamları yakından takip ediyor. Öte yandan alış ve satış fiyatı üzerindeki gelişmelerle beraber "Altın yükselmeye devam edecek mi, düşecek mi?" soruları yatırımlarını doğru yönlendirmek isteyenlerin gündem maddesi. İşte çeyrek ve gram altın fiyatları gibi tüm detaylar...
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 473,41
SATIŞ: 491,72
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.442,00
SATIŞ: 3.504,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.453,00
SATIŞ: 3.505,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.329,53
SATIŞ: 3.395,02
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.700,00
SATIŞ: 1.733,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 849,00
SATIŞ: 867,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 525,87
SATIŞ: 525,95
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