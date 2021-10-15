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Giriş Tarihi: 15.10.2021

Altın kalpli Mesut Özil

Altın kalpli Mesut Özil

Afrika’daki yoksul çocuklara sağlık malzemesi gönderen Mesut, doktor temini konusunda da yardımda bulunuyor

F.Bahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Afrika'daki yoksul çocuklara sağlık malzemesi ve doktor yardımında bulundu. Afrika kıtasında yardıma muhtaç çocuklara daha önce birçok kez yardım elini uzatan tecrübeli futbolcu, bunlara bir yenisini daha ekledi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Özil, yoksul çocukların sağlık ihtiyacını futbolseverlerin desteğiyle karşılayan "Bigshoe" adlı yardım kuruluşuyla ortaklaşa olarak Afrika kıtasının güneydoğusu ile Malavi'nin Chitipa kentindeki çocuklara sağlık ekipmanı ile doktor götürüldüğünü belirtti. Kovid-19 salgını nedeniyle yardımların uzun bir süre askıya alınmasının ardından yeniden başladığını aktaran Mesut Özil, "Kıtadaki takımımız, 11x2 çocuğun daha ameliyat ihtiyacını karşıladı" ifadelerini kullandı.

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Altın kalpli Mesut Özil
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